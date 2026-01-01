Зима усиливается: синоптики обещают новый снегопад по всей стране

Ночью осадки будут продолжительными, а днем ожидаются временами — преимущественно снег и мокрый снег. Синоптики прогнозируют, что ночью сильный снег пойдет на большей части территории страны. Местами на востоке возможен гололед. Ночью будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, а на морском побережье будет преобладать южный, юго-западный ветер. В начале ночи ветер еще сохранит порывистый характер. Минимальная температура воздуха ночью на западе составит от +2 до -3 градусов, а на востоке не поднимется выше -4…-9 градусов, местами будет еще на градус холоднее.