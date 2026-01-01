Зима усиливается: синоптики обещают новый снегопад по всей стране
Снегопады в Латвии не отступают: в пятницу ожидается продолжение осадков, местами существенное увеличение снежного покрова, колебания температуры около нуля и порывистый ветер, осложняющий дорожные условия.
В пятницу снегопад продолжится, и во многих местах толщина снежного покрова увеличится на два-четыре сантиметра, а местами — на пять-восемь сантиметров, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В дневные часы в пятницу температура воздуха составит от -2 до +4 градусов. В столице днем ожидается температура в пределах 0…+2 градусов.
Ночью осадки будут продолжительными, а днем ожидаются временами — преимущественно снег и мокрый снег. Синоптики прогнозируют, что ночью сильный снег пойдет на большей части территории страны. Местами на востоке возможен гололед. Ночью будет дуть слабый до умеренного южный, юго-восточный ветер, а на морском побережье будет преобладать южный, юго-западный ветер. В начале ночи ветер еще сохранит порывистый характер. Минимальная температура воздуха ночью на западе составит от +2 до -3 градусов, а на востоке не поднимется выше -4…-9 градусов, местами будет еще на градус холоднее.
В Риге облака также принесут продолжительный снег, и в ночные часы толщина снежного покрова увеличится на четыре-пять сантиметров. Будет преобладать слабый до умеренного южный ветер с порывами 15–17 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит -3…-4 градуса.