Смерть лидера "Русского Добровольческого Корпуса" оказалась фейком, распространенным разведкой Украины
Основатель "Русского Добровольческого Корпуса" Денис Капустин не был убит, как сообщалось ранее. Информация об этом была распространена для прикрытия операции разведки Украины по спасению его жизни. Об этом отчитались украинские спецслужбы.
По информацию ГУР, убийство Дениса Капустина было заказано спецслужбами России и на реализацию этого было выделено полмиллиона долларов. «В результате комплексной спецоперации ГУР Украины, которая длилась более месяца, была сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает своим личным врагом, а также установлен круг лиц — заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей», — говорится в отчете спецслужбы.
Украина получила деньги, которые были выделены на убийство Капутина, они пойдут на усиление украинских спецподразделений, утверждают там. ГУР также опубликовало видео, на котором Капустин доложил о готовности продолжить выполнение боевых и специальных задач.
Провал спецслужб России - командир РДК Денис Капустин жив, а полученные полмиллиона долларов за его ликвидацию усилят спецподразделения ГУР— Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) January 1, 2026
"С возвращением!" ― Кирилл Буданов поздравил командира РДК Дениса Капустина и команду ГУР, которая пошила в дураки спецслужбы РФ. pic.twitter.com/TLcCmxrwy6
О смерти своего основателя «Русский Добровольческий Корпус», воющий на стороне Украины, заявил в конце декабря. Тогда там заявили, что Капустин погиб во время выполнения боевой задачи на Запорожском направлении.
В РФ Денис Капустин был заочно приговорен к пожизненному сроку по делу о вылазке диверсантов в Брянскую область. Мужчину, среди прочего, обвинили в госизмене и создании террористического сообщества.
«Русский добровольческий корпус» — добровольческое формирование в составе ВСУ, которое, как утверждается, состоит только из граждан РФ. В России РДК внесен в список террористических организаций.
Денис Капустин (Никитин) — бывший футбольный болельщик, организатор турниров ММА в России, Украине и Европе. После начала полномасштабной войны Никитин основал «Русский добровольческий корпус», который воюет на стороне Украины.