Смерть лидера "Русского Добровольческого Корпуса" оказалась фейком, распространенным разведкой Украины

По информацию ГУР, убийство Дениса Капустина было заказано спецслужбами России и на реализацию этого было выделено полмиллиона долларов. «В результате комплексной спецоперации ГУР Украины, которая длилась более месяца, была сохранена жизнь командира РДК Дениса Капустина, которого российский диктатор Владимир Путин считает своим личным врагом, а также установлен круг лиц — заказчиков преступления в российских спецслужбах и исполнителей», — говорится в отчете спецслужбы.