Британская The Guardian включила "Иронию судьбы" в новогодний кинотоп
Советская комедия "Ирония судьбы, или С легким паром!" неожиданно оказалась в подборке The Guardian: британские критики включили фильм Эльдара Рязанова в список лучших картин для просмотра в новогоднюю ночь наряду с голливудской классикой.
Британская газета The Guardian опубликовала подборку фильмов, которые, по мнению кинокритиков издания, особенно хорошо подходят для просмотра в канун Нового года. В список вошли 13 картин разных эпох и жанров — от классических драм и романтических комедий до триллеров и фильмов ужасов.
Среди рекомендованных лент — драма Билли Уайлдера «Квартира» (1960), вдохновляющий фильм «Общество мертвых поэтов» (1989), футуристический триллер Кэтрин Бигелоу «Странные дни» (1995), нуар-классика «Бульвар Сансет» (1950) и культовый хоррор Стэнли Кубрика «Сияние» (1980).
Также в подборку вошли приключенческий фильм-катастрофа «Приключение Посейдона» (1972), комедия Вуди Аллена «Дни радио» (1987), романтическая классика «Праздник» (1938), французская лента «С Новым годом!» (1973), драма Пола Томаса Андерсона «Призрачная нить» (2017) и культовая романтическая комедия «Когда Гарри встретил Салли…» (1989). Отдельное место в списке заняла трилогия Питера Джексона «Властелин колец» (2001–2003), которую The Guardian также рекомендует для праздничного марафона.
Любопытно, что внимание читателей привлекло включение в список советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). Критики издания отметили, что фильм стал подлинной новогодней классикой и значительно превосходит современные ремейки и интерпретации. «Уже сейчас большинству будет трудно вспомнить романтическую комедию 2022 года "About Fate" [вольный ремейк, снятый в Голливуде российским режиссером Марюсом Вайсбергом]. Но не новогоднюю классику 1976 года, на основе которой она была снята, — "Иронию судьбы", известную каждому русскому. Сюжет с праздничной неразберихой, любимый во многих новогодних фильмах, здесь работает еще выразительнее в гораздо более жестком советском контексте», - пишут авторы. По их мнению, сюжет о случайностях, любви и судьбе особенно выразительно раскрывается именно в советском контексте с его типовой архитектурой и узнаваемыми бытовыми деталями.
The Guardian подчеркивает, что «Ирония судьбы» сочетает в себе легкость комедии, меланхолию и глубокую эмоциональность, благодаря чему остается актуальной и трогательной даже спустя десятилетия, продолжая быть неотъемлемой частью новогодних традиций для миллионов зрителей.