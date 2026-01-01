Британская The Guardian включила "Иронию судьбы" в новогодний кинотоп

Любопытно, что внимание читателей привлекло включение в список советской комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром!» (1975). Критики издания отметили, что фильм стал подлинной новогодней классикой и значительно превосходит современные ремейки и интерпретации. «Уже сейчас большинству будет трудно вспомнить романтическую комедию 2022 года "About Fate" [вольный ремейк, снятый в Голливуде российским режиссером Марюсом Вайсбергом]. Но не новогоднюю классику 1976 года, на основе которой она была снята, — "Иронию судьбы", известную каждому русскому. Сюжет с праздничной неразберихой, любимый во многих новогодних фильмах, здесь работает еще выразительнее в гораздо более жестком советском контексте», - пишут авторы. По их мнению, сюжет о случайностях, любви и судьбе особенно выразительно раскрывается именно в советском контексте с его типовой архитектурой и узнаваемыми бытовыми деталями.