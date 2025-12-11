Даугавпилс встретит Новый год на празднике "Галактика мечты"!

На улицах города можно встретить персонажей легендарной книги и её яркие философские образы. В оформлении доминирует космическая тема: от маленьких ёлочных украшений до огромных планет, освещающих городские улицы. В центре площади Виенибас сияет главная ель — сердце галактики и символическая ось Вселенной. Её ветви украшены бесчисленными планетами и звёздными галактиками, напоминая о мечтах, которые порой кажутся такими же дальними, как космос, но остаются достижимыми. Над ёлкой раскинулся световой купол, создающий ощущение, будто мечты поднимаются прямо над головой. Не случайно на церемонию её зажжения собралось около 7000 человек — яркое подтверждение того, что праздничный свет рождается там, где встречаются люди.