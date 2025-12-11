Даугавпилс встретит Новый год на празднике "Галактика мечты"!
Площадь Виенибас в Даугавпилсе уже с начала декабря превратилась в настоящую праздничную ось Вселенной: здесь сияет впечатляющая новогодняя ель, сверкающая как центр множества галактик. Именно рядом с ней в новогоднюю ночь начнутся яркие праздничные мероприятия, которые продолжатся далеко после полуночи.
В этом году Даугавпилс удивляет масштабом и креативностью. Главная городская ель, символизирующая ось Вселенной, стала настоящей сенсацией в социальных сетях, а в неофициальном соревновании латвийских городов за самую эффектную и продуманную рождественскую ёлку Даугавпилс уверенно входит в число лидеров. На протяжении всех праздников в городе проходят десятки мероприятий на любой вкус, и продолжатся они даже после Нового года. Однако главным событием обещает стать вечер 31 декабря — незабываемое путешествие в праздничную атмосферу.
Новогодний забег
Празднование Нового года будет не только масштабным, но и объединяющим. За день до праздника состоится традиционный Новогодний забег, организуемый Управлением по делам молодежи и спорта Даугавпилса. Старт назначен на 30 декабря в 18:00 на площади Виенибас. Маршрут один для всех — круг вокруг парка Дубровина. Регистрация не требуется. Первые 700 участников получат сладкие призы и памятные медали — игрушки для ёлки. Организаторы призывают участников наряжаться в соответствии с праздничной темой, чтобы забег действительно стал “галактическим”.
Бал до и после полуночи
31 декабря у главной ёлки развернётся настоящая новогодняя вечеринка. За час до полуночи на площади начнётся музыкальная разминка для подготовки к встрече Нового года. В завершение года горожане вместе услышат поздравления руководителей страны и самоуправления, а начало нового года встретят общим исполнением государственного гимна. Праздник и танцы, наполненные магией праздничного города, продолжатся до трёх часов ночи.
Праздничная идея — “Галактика мечты” Маленького принца
В этом году Рождество в Даугавпилсе буквально парит над землёй: город приглашает посетить “Галактику мечты” Маленького принца, где свет встречается с размышлениями, а праздничное настроение — с тихими историями о мечтах и отношениях. Концепция вдохновлена книгой Антуана де Сент-Экзюпери “Маленький принц” и напоминает о хрупкости и силе связей между людьми. Фраза “Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил” становится ключевым мотивом праздников, приглашая заботиться о близких и о собственных мечтах.
На улицах города можно встретить персонажей легендарной книги и её яркие философские образы. В оформлении доминирует космическая тема: от маленьких ёлочных украшений до огромных планет, освещающих городские улицы. В центре площади Виенибас сияет главная ель — сердце галактики и символическая ось Вселенной. Её ветви украшены бесчисленными планетами и звёздными галактиками, напоминая о мечтах, которые порой кажутся такими же дальними, как космос, но остаются достижимыми. Над ёлкой раскинулся световой купол, создающий ощущение, будто мечты поднимаются прямо над головой. Не случайно на церемонию её зажжения собралось около 7000 человек — яркое подтверждение того, что праздничный свет рождается там, где встречаются люди.
Статья подготовлена при поддержке Даугавпилсской думы.