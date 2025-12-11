Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:03
Дожди и сильный ветер накроют Латвию в четверг
В четверг в Латвии временами ожидаются дожди, местами - главным образом в Видземе - проливные, прогнозируют синоптики.
Сквозь облака местами будут пробиваться солнечные лучи. Температура воздуха составит +6...+9 градусов. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах во многих районах будет достигать 12-17 метров в секунду, самая ветреная погода сохранится в Курземе.
В Риге время от времени прогнозируется дождь, ветер - умеренный юго-западный, температура воздуха - от +8 до +9 градусов.