Дожди и сильный ветер накроют Латвию в четверг

В четверг в Латвии временами ожидаются дожди, местами - главным образом в Видземе - проливные, прогнозируют синоптики.

Сквозь облака местами будут пробиваться солнечные лучи. Температура воздуха составит +6...+9 градусов. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах во многих районах будет достигать 12-17 метров в секунду, самая ветреная погода сохранится в Курземе.

В Риге время от времени прогнозируется дождь, ветер - умеренный юго-западный, температура воздуха - от +8 до +9 градусов.

