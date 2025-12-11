Дожди и сильный ветер накроют Латвию в четверг

Сквозь облака местами будут пробиваться солнечные лучи. Температура воздуха составит +6...+9 градусов. Скорость западного, юго-западного ветра в порывах во многих районах будет достигать 12-17 метров в секунду, самая ветреная погода сохранится в Курземе.