Беларусь еще на год продлила безвизовый режим для граждан и неграждан Латвии

Ранее Otkrito.lv писал о том, что несмотря на все предупреждения, жители Латвии продолжают тысячами ехать в Беларусь. По данным властей этой страны, с 1 января текущего года по октябрь в Беларусь прибыло 190 476 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.