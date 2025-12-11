Беларусь еще на год продлила безвизовый режим для граждан и неграждан Латвии
Безвизовый режим въезда в Беларусь для граждан 38 европейских государств истекал 31 декабря 2025 года. Теперь его продлили до 31 декабря 2026 года.
Как сообщают белорусские СМИ, условия безвизового въезда остаются прежними. Граждане 38 стран могут пересекать государственную границу Беларуси через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска, используя действительные документы для выезда за границу. Сохраняется также безвизовый порядок въезда через аэропорты Беларуси.
Срок пребывания в Беларуси составляет не более 30 суток со дня въезда, а для граждан Польши, Литвы, Латвии и лиц, имеющих статус негражданина Латвии, – не более 90 суток.
Правом безвизового въезда можно пользоваться неограниченное количество раз, при этом общее количество дней пребывания по безвизу не должно превышать 90 дней в календарном году.
Иностранные граждане, прибывшие в безвизовом порядке, могут следовать транзитом через страну, включая воздушные пункты пропуска, в третьи государства, за исключением России.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что несмотря на все предупреждения, жители Латвии продолжают тысячами ехать в Беларусь. По данным властей этой страны, с 1 января текущего года по октябрь в Беларусь прибыло 190 476 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.