Несмотря на все предупреждения, жители Латвии продолжают тысячами ехать в страну, поддерживающую войну

Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 222 212 жителей Европы. Из Латвии прибыли 392 508 человек, из Литвы — 653 358, из Польши — 124 343. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 52 003 иностранных гражданина. Сколько именно в этом году в Беларусь прибыло туристов из Латвии, Минск не уточняет.