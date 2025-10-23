Несмотря на все предупреждения, жители Латвии продолжают тысячами ехать в страну, поддерживающую войну
С начала года свыше 190 тысяч иностранцев посетили Беларусь без виз, сообщают власти соседней страны.
По их данным только с 1 января текущего года в Беларусь прибыло 190 476 иностранных граждан из 38 стран, включенных в список безвиза. Большинство путешественников приехало из стран-соседей Беларуси — Литвы, Латвии и Польши.
Всего с 15 апреля 2022 года Беларусь посетили 1 222 212 жителей Европы. Из Латвии прибыли 392 508 человек, из Литвы — 653 358, из Польши — 124 343. В рамках расширенного безвиза для 35 европейских государств с 19 июля 2024 года в Беларусь въехали 52 003 иностранных гражданина. Сколько именно в этом году в Беларусь прибыло туристов из Латвии, Минск не уточняет.
Безвизовый въезд для граждан 38 европейских стран действует в Беларуси до 31 декабря 2025 года включительно. Без виз в Беларусь также пускают неграждан Латвии и Эстонии.