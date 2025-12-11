Штрафы без остановки: сегодня полиция запускает новый порядок наказаний водителей
Уже с сегодняшнего дня Государственная полиция начнёт автоматически штрафовать водителей за нарушения ПДД, зафиксированные радарами и камерами, без остановки транспортного средства, предоставляя право обжалования в течение месяца.
С 11 декабря Государственная полиция начинает автоматизированное принятие решений по нарушениям правил дорожного движения, которые фиксируются передвижными и стационарными фоторадарами без остановки транспортного средства. Новый порядок будет применяться к нарушениям, зафиксированным передвижными и стационарными фоторадарами, системами камер с обзором 360 градусов, а также радарами контроля среднего скоростного режима.
Государственная полиция поясняет, что в полученном документе будет указана информация как о том, что решение принято автоматически, так и о порядке его обжалования. Автоматически принятые решения лица имеют право обжаловать в течение одного месяца с момента уведомления.
Жителям, которых затронут такие решения, будут обеспечены процессуальные гарантии – право получить разъяснение об использованных данных, схеме принятия решения и его последствиях. Также человек сможет потребовать, чтобы учреждение пояснило решение устно или письменно, однако такое требование не повлияет на вступление решения в силу или сроки, и предоставление разъяснения не считается его обжалованием.
Правоохранители отмечают, что Закон об административной ответственности предусматривает возможность автоматизированного принятия решений, однако это не является обязательным требованием во всех случаях, и должностное лицо может отказаться от использования этой опции.