Штрафы без остановки: сегодня полиция запускает новый порядок наказаний водителей

Жителям, которых затронут такие решения, будут обеспечены процессуальные гарантии – право получить разъяснение об использованных данных, схеме принятия решения и его последствиях. Также человек сможет потребовать, чтобы учреждение пояснило решение устно или письменно, однако такое требование не повлияет на вступление решения в силу или сроки, и предоставление разъяснения не считается его обжалованием.