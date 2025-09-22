В Лиепае откроют новую тюрьму на 1200 заключенных: три старых учреждения закроют
После открытия новой Лиепайской тюрьмы, рассчитанной на 1200 заключённых, Министерство юстиции сможет закрыть три исправительных учреждения — старую Лиепайскую, Елгавскую и Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы, заявил госсекретарь Минюста Михаил Папсуевич.
Он сообщил, что первые заключенные могут быть помещены в новую тюрьму в марте следующего года, а до этого тюремный персонал должен получить практические знания о работе в новой тюрьме.
Первой будет закрыта прежняя Лиепайская тюрьма, отметил Папсуевич, добавив, что сначала Минюст решит, следует ли сохранить тюремный комплекс для других нужд министерства. Здание тюрьмы можно предложить перенять самоуправлению, а если это не удастся, то старую Лиепайскую тюрьму можно будет выставить на аукцион.
В середине следующего года планируется закрыть и Елгавскую тюрьму, а чуть позже - Гривский филиал Даугавгривской тюрьмы.
Госсекретарь отметил, что новая Лиепайская тюрьма построена только для мужчин, в связи с чем сейчас рассматривается вопрос о переводе Ильгюциемской женской тюрьмы в другое место. Однако необходимо дождаться соответствующего финансирования, чтобы это можно было сделать, признал он.
Папсуевич добавил, что в настоящее время не планируется строительство других новых тюремных комплексов, но в существующих тюрьмах можно было бы построить новые корпуса, чтобы они соответствовали всем стандартам прав человека.
Как сообщалось, в понедельник в Лиепае проходит мероприятие по передаче нового Лиепайского тюремного комплекса заказчику Минюсту. При строительстве тюрьмы были сэкономлены 5,3 млн евро, строительство закончено досрочно, и новая тюрьма введена в эксплуатацию 28 августа.
Правительство 18 октября 2022 года разрешило Минюсту взять на себя долгосрочные обязательства в госбюджете, необходимые для строительства новой тюрьмы, установив на эти цели общее финансирование сроком на четыре года в размере не более 175,6 млн евро.
Строительные работы вела компания Citrus Solutions. Договор был заключен на 125 874 569 евро без учета налога на добавленную стоимость.
В новой Лиепайской тюрьме предусмотрены места для 1200 заключенных. Комплекс включает шесть различных зданий. Общая площадь территории составляет 305 116 кв. м, общая площадь помещений - примерно 37 400 кв. м.