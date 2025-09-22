В Лиепае откроют новую тюрьму на 1200 заключенных: три старых учреждения закроют

Госсекретарь отметил, что новая Лиепайская тюрьма построена только для мужчин, в связи с чем сейчас рассматривается вопрос о переводе Ильгюциемской женской тюрьмы в другое место. Однако необходимо дождаться соответствующего финансирования, чтобы это можно было сделать, признал он.