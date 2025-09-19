Кактиньш об идее возврата КОЗ: "Это может стать точкой, когда перестанем сорить деньгами"
В передаче "Kārtības rullis" на телеканале TV24 социолог, директор исследовательского центра SKDS Арнис Кактиньш выразил надежду, что нынешние попытки добиться возврата платы за компонент обязательной закупки (КОЗ, OIK) могут стать поворотным моментом к более эффективному хозяйствованию и уходу от растраты государственных средств, что сейчас является большой проблемой.
В эфире передачи Кактиньш сказал: «[…] я поверхностно слежу за этим, потому что моя психика просто не выдерживает углубляться в такое, но не проходит и недели, чтобы не было “шока” от того, что снова что-то было разбазарено. Недавно в социальных сетях обсуждали [дорогие исследования]. Каждую неделю появляется что-то подобное». По мнению Кактиньша, ситуация с КОЗ могла привести все это к «высшей точке», когда «физически невозможно продолжать так, как делалось до сих пор».
«Нужно в какой-то момент поставить точку, и именно это может её поставить. Надежда есть, пусть и слабая надежда!» — сказал он.
В Лиепае прошел первый из форумов для жителей по вопросу возврата КОЗ, которые в городах по всей Латвии планирует проводить юридическое объединение Tiesiskums.lv в сотрудничестве с Федерацией пенсионеров Латвии (LPF). Интерес жителей к возврату неправомерно уплаченных средств оказался настолько велик, что в Лиепайском латышском обществе для всех желающих просто не хватило мест. Люди начали собираться у здания общества еще за час до начала встречи с адвокатами.
Учитывая огромный интерес и то, что из-за ограниченного времени заключить соглашения о сотрудничестве со всеми желающими на месте не удалось, объединение Tiesiskums.lv организует возможность подписывать договоры в адвокатских бюро, расположенных в районных центрах.
Кроме того, договоры можно подписывать каждую среду в офисе Федерации пенсионеров в Риге, на улице Бруниеку 29/31, на третьем этаже, в кабинете 317, с 15.00 до 18.00. Обязательно нужно иметь при себе удостоверяющий личность документ — паспорт или ID-карту. Предполагается, что одно домохозяйство в среднем сможет вернуть около двух тысяч евро, однако эта сумма может различаться в зависимости от счетов за электроэнергию конкретного домохозяйства или предприятия, а также от числа людей, подавших заявки на возврат КОЗ.
Подать заявку на возврат КОЗ до 1 октября этого года может каждый житель Латвии или предприятие, которое с 2005 по 2023 год в своих счетах за электроэнергию оплачивало компонент обязательной закупки. Подать заявку можно и в электронном виде, зарегистрировавшись на сайте объединения https://tiesiskums.lv и заключив договоры в бумажной форме лично. Как регистрация в системе на сайте, так и заключение договоров в бумажном виде являются бесплатными. Также не нужно будет платить адвокатам за юридическую помощь. Эти расходы покроет объединение Tiesiskums.lv. Справедливое вознаграждение адвокаты получат только и исключительно из возвращенных средств.
Ранее депутат Юридической комиссии Сейма и бывший председатель Конституционного суда Гунарс Кутрис высказался о проблеме возможного возврата КОЗ. По его словам, эти деньги не взыщут с конкретного чиновника - "придется брать из того же госбюджета".