Компенсацию за КОЗ не взыщут с конкретного чиновника - "придется брать из того же госбюджета"

Во-вторых, как юрист, он указывает на юридическую путаницу: в истории задействованы не только государство и компании, но и тысячи плательщиков — арендаторы, арендодатели, наследники умерших. «Если всем придется выплачивать компенсации — как это технически сделать?» — спрашивает он. Кроме того, по его словам, с точки зрения административного процесса невозможно потребовать возврат средств от самих предпринимателей, которые получали OIK-платежи.