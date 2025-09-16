Компенсацию за КОЗ не взыщут с конкретного чиновника - "придется брать из того же госбюджета"
В телепередаче TV24 "Kārtības rullis" депутат Юридической комиссии Сейма и бывший председатель Конституционного суда Гунарс Кутрис высказался о проблеме возможного возврата так называемого компонента обязательной закупки (КОЗ, OIK).
По словам Гунарса Кутриса, вопрос крайне сложный и многослойный. Во-первых, как «обычный человек», Кутрис признается, что не понимает сути: «Если я платил дополнительные деньги предпринимателю, то за что именно я платил? Средства предназначались для развития производства электроэнергии из альтернативных источников, но результата нет. Люди хотят вернуть свои деньги».
Во-вторых, как юрист, он указывает на юридическую путаницу: в истории задействованы не только государство и компании, но и тысячи плательщиков — арендаторы, арендодатели, наследники умерших. «Если всем придется выплачивать компенсации — как это технически сделать?» — спрашивает он. Кроме того, по его словам, с точки зрения административного процесса невозможно потребовать возврат средств от самих предпринимателей, которые получали OIK-платежи.
В-третьих, с точки зрения государства, ситуация выглядит еще тревожнее. Кутрис подчеркивает: «Будем честны: если суд решит, что государство обязано возместить все эти суммы, деньги придется брать из госбюджета. Это значит — меньше средств на медицину и образование. Никто не пойдет взыскивать девять миллиардов с конкретного чиновника».
Таким образом, спор о возврате КОЗ не сводится лишь к юридическим формальностям: это потенциальный конфликт между правом людей на компенсацию и реальными возможностями государства.