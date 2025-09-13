Скоро начнется борьба за возврат КОЗ: юристы готовят иски, но у правительства этот вопрос "не на повестке дня"
Общество Tiesiskums.lv инициировало кампанию по возврату платежей за компонент обязательной закупки электроэнергии (КОЗ, OIK), которые, по его мнению, взимались незаконно. До 1 октября заключаются договоры с потребителями, а после юристы намерены добиваться компенсаций — сначала мирным путем, а если не выйдет - через суд.
Население Латвии заплатило в виде обязательного компонента закупки производителям электроэнергии порядка 2 млрд евро. Теперь общество Tiesiskums.lv хочет потребовать назад необоснованные, по его мнению, платежи и до 1 октября заключает договоры с потребителями. Представитель общества присяжный адвокат Артис Стуцка рассказал, что договоры с обществом уже заключили десятки тысяч потребителей — как физические, так и юридические лица. В последнее время договоры подписывают даже по тысяче человек в день. Точное число станет известно после завершения кампании 1 октября. Активнее всего желают вернуть свои затраты на OIK жители Даугавпилса, Резекне, Ливанов и Вентспилса, сообщает LSM+.
По расчетам общества, каждое домохозяйство могло бы вернуть в среднем 2000 евро.
Стуцка рассказал, что после 1 октября нанятые обществом Tiesiskums.lv адвокаты будут обращаться в Latvenergo, чтобы затребовать данные о том, сколько каждая семья или юридическое лицо заплатили в виде OIK. Люди уже обращались за этим индивидуально. Правда, потребители также уже требовали от Latvenergo вернуть собранные платежи, но получили отказ, поскольку Сейм не принял соответствующий закон, пояснил Стуцка: «Мы попробуем сначала договориться, чтобы людям не приходилось унижаться и идти в суд. Следовательно, попробуем прийти к мировому соглашению. Одновременно будем призывать выплатить всем. Если не захотят всем — то хотя бы тем, кто уже в очень пожилом возрасте, а потом поговорим о других. В случае, если не будем услышанными, у нас не останется иного выхода, кроме как рассмотреть возможность обращения в суд».
«Это же парламент принял такой противоправный закон, поэтому мы обратимся к представленным в Сейме партиям и призовем их исправить допущенную ошибку».
В качестве положительного примера представитель общества упоминает случай Литвы, где сумма выплат составила 160 млн евро: «Там не потребовались ни законы, ни постановления правительства, там одного обращения прокурора к компании, получившей больше платежей за электроэнергию, чем ей полагалось, было достаточно, чтобы компенсировать населению ущерб».
Тем не менее, и юристы, и политики осторожно оценивают возможность возврата средств за OIK. Премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») заявила, что сейчас этот вопрос не на повестке дня у правительства: «Чтобы утверждать, что все это было незаконным, необходимо получить такую оценку. Я знаю, что система была несовершенной, и было много мошенников — это-то я знаю, и это определенно следует устранить. Государство старается вернуть потраченные на мошенников деньги за OIK — это правда».
Свою поддержку возврату средств за OIK ранее выразил министр климата и энергетики Каспар Мелнис (Союз «зеленых» и крестьян), но выделить время на интервью Латвийскому радио не смог.
Планы общества скептически оценивает бывший государственный министр энергетики Юрис Озолиньш. Он считает, что это очередной классический случай, когда адвокаты хотят заработать. Подобный случай уже был, когда директорат ЕС по конкуренции признал, что всё в порядке, и нет никаких противоречий между национальным и европейским законодательством, отметил Озолиньш.