Скоро начнется борьба за возврат КОЗ: юристы готовят иски, но у правительства этот вопрос "не на повестке дня"

Стуцка рассказал, что после 1 октября нанятые обществом Tiesiskums.lv адвокаты будут обращаться в Latvenergo, чтобы затребовать данные о том, сколько каждая семья или юридическое лицо заплатили в виде OIK. Люди уже обращались за этим индивидуально. Правда, потребители также уже требовали от Latvenergo вернуть собранные платежи, но получили отказ, поскольку Сейм не принял соответствующий закон, пояснил Стуцка: «Мы попробуем сначала договориться, чтобы людям не приходилось унижаться и идти в суд. Следовательно, попробуем прийти к мировому соглашению. Одновременно будем призывать выплатить всем. Если не захотят всем — то хотя бы тем, кто уже в очень пожилом возрасте, а потом поговорим о других. В случае, если не будем услышанными, у нас не останется иного выхода, кроме как рассмотреть возможность обращения в суд».