"Мы не хотим вас в нашей стране": госсекретарь США Рубио объяснил, почему вы можете не получить визу
Людям, которые планируют поездку в США, придется учитывать новое препятствие. Власти США сообщили о новом основании для отказа в выдаче виз иностранцам.
В связи с убийством близкого союзника президента Дональда Трампа и его движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»), известного консервативного активиста Чарли Кирка, при рассмотрении виз будут учитывать отношение заявителей к этому преступлению. В визах будут отказывать тем, кого власти США сочтут лицами, радовавшимися, оправдывавшими или каким-либо образом рационализировавшими в соцсетях убийство Кирка. Государственный секретарь Марко Рубио уже заявил, что таким людям «абсолютно точно будет отказано в визе».
Администрация Трампа пообещала сурово наказывать за «язык ненависти». Однако пока неясно, коснется ли это только убийства Кирка, республиканцев и активистов MAGA в целом, или власти собираются преследовать и агрессивных крайне правых комментаторов.
Заместитель госсекретаря Кристофер Ландау на прошлой неделе сообщил, что дал указание сотрудникам посольств «принять соответствующие меры» против людей, которые «прославляют, оправдывают или принижают» убийство Кирка. По его словам, дипломаты должны отслеживать комментарии в соцсетях, чтобы выявлять таких лиц, сообщает CNN.
Сам Рубио подчеркнул, что политика касается не только Кирка: «Если вы иностранец и радуетесь убийству человека, где бы он ни выступал, мы не хотим вас в нашей стране. Почему мы должны выдавать визу тому, кто считает убийство на публике чем-то правильным? На мой взгляд, это элементарный здравый смысл».
Рубио не сообщил, сколько заявок уже было отклонено и по каким конкретным критериям Госдепартамент определял, что заявители «радовались» смерти Кирка. MAGA-инфлюенсеры уже призвали пользователей соцсетей доносить на людей, которые писали в интернете негативные комментарии о Кирке.
Тем временем прокуратура требует смертной казни для 22-летнего Тайлера Робинсона, обвиняемого в убийстве. 31-летний Чарли Кирк был застрелен 10 сентября во время выступления в городе Орем, штат Юта.