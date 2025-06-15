Европейский стартап обещает сделать поездки на поезде гораздо более комфортными, чем сейчас
Германский стартап Nox анонсировал запуск новой сети ночных поездов, на которых пассажирам предложат путешествовать в приватных спальных купе, рассчитанных на одного или двух пассажиров.
В компании обещают, что билеты на такие поезда не будут дороже стоимости перелета. Как сообщает Euronews, первые рейсы хотят запустить уже в 2027 году.
"Спать, пока поезд везет вас по Европе, – отличная идея. Но сегодня людям приходится делить свои купе с незнакомцами, кровати тесные, и это часто дороже, чем авиаперелеты. Мы хотим изменить это и сделать ночные поезда неотъемлемой частью европейских путешествий", – заявил соучредитель Nox Тибо Констант.
Сам Констант, за путешествиями которого следят около полумиллиона подписчиков в социальных сетях, совершил более 400 ночных поездок на поездах по всему миру. Он говорит, что этот опыт оказал решающее влияние на дизайн новых спальных вагонов.
Отмечается, что в таких поездах будет три категории номеров: односпальный для одного пассажира с верхней кроватью, сиденьем и столом; двухместный с двуспальной верхней кроватью, двумя сиденьями и столом; двухместный номер с двумя кроватями, нижняя из которых трансформируется в сиденье.
Во всех трех категориях купе будут двухметровые кровати и достаточно места, чтобы встать и положить багаж. В некоторых купе также будут окна с панорамным видом.
Соучредитель компании Янек Смолла добавляет, что дизайн купе позволяет им размещать в поездах больше людей, чем традиционные операторы. "Это, в сочетании со строгим фокусом на стандартизацию и эксплуатационное совершенство, позволит нам предлагать доступные тарифы на более чем 35 европейских маршрутах", – пояснил он.
В целом в Nox хотят предложить ночные железнодорожные сообщения между 100 европейскими городами к 2035 году. К ним относятся Париж, Барселона, Амстердам, Копенгаген, Варшава, Будапешт и Рим.
Компания хочет, чтобы сеть стала жизнеспособной альтернативой ближнемагистральным рейсам, заявляя, что ее цель – "предлагать цены на билеты такие же низкие, как на авиабилеты".
Заинтересованные путешественники уже могут изучить запланированные расписания и цены на веб-сайте Nox. Одноместные номера будут стоить от 79 евро, а двухместные – от 149 евро. На борту будет организовано питание и напитки, а также места для велосипедов и инвалидных колясок.
Жители Латвии в комфортабельные европейские вагоны смогут сесть не скоро. Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica затягивается. Дошло до того, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал в ходе визита в Ригу заявил, что в случае необходимости Эстония готова продолжить строительство железной дороги Rail Baltica и на территории Латвии, чтобы проект был завершен к 2030 году, как запланировано.