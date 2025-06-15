Европейский стартап обещает сделать поездки на поезде гораздо более комфортными, чем сейчас

Жители Латвии в комфортабельные европейские вагоны смогут сесть не скоро. Строительство железнодорожной магистрали Rail Baltica затягивается. Дошло до того, что премьер-министр Эстонии Кристен Михал в ходе визита в Ригу заявил, что в случае необходимости Эстония готова продолжить строительство железной дороги Rail Baltica и на территории Латвии, чтобы проект был завершен к 2030 году, как запланировано.