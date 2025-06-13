У Литвы тоже проблемы с деньгами для Rail Baltica - неужели рельсы пройдут и мимо Вильнюса

Министр сообщил новостной службе TV3 в четверг, что необходимые средства на оборудование европейской колеи между Каунасом и Вильнюсом также не заложены в государственном бюджете. "Если делать в большем масштабе, то это может приблизиться к 4 млрд евро. Это огромная сумма, но сегодня у нас такой суммы нет, и Европейский союз не готов выделить ее специально на этот проект", - сказал Сабутис новостной службе. "Инициативу в отношении финансирования должны проявить мы. Сегодня я не хочу проявлять эту инициативу, поскольку все же основное сосредоточение пока на сообщении Таллин-Варшава", - отметил министр транспорта.