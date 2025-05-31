Это вам не анекдот: Эстония готова помочь медленной Латвии достроить Rail Baltica
Премьер-министр Эстонии Кристен Михал в ходе визита в Ригу заявил, что в случае необходимости Эстония готова продолжить строительство железной дороги Rail Baltica и на территории Латвии, чтобы проект был завершен к 2030 году, как запланировано.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Эстонии были недовольны, что Латвия, вероятно, не сможет завершить строительство своего участка Rail Baltic к 2030 году. "На самом деле, сегодня мы в такой ситуации, когда Эстония строит за несколько миллиардов железную дорогу, закупает за 70 миллионов поезда – и это только для того, чтобы ездить из Таллина до границы Латвии. На сегодняшний момент наши коллеги из Латвии дали нам понять, что до 2035 года с их стороны железной дороги не будет", – заявила председатель антикоррупционной комиссии Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт.
Видимо, премьер-министр Эстонии Кристен Михал обсудил эту проблему с латвийской коллегой Эвикой Силиней, которая заверила его в приверженности срокам и в том, что работы в Латвии будут продолжены. Однако Михал подчеркнул, что если возникнет необходимость, Эстония могла бы взять на себя часть строительства на латвийской территории, сообщает портал ERR.
Параллельно главы правительств Эстонии, Латвии и Литвы выразили общую позицию: проект Rail Baltica имеет стратегическое значение для Европы, и страны Балтии ожидают дополнительного финансирования от ЕС в рамках следующего многолетнего бюджета. Михал также признал, что Эстонии не хватает около 400–500 млн евро на завершение своей части проекта, но эти средства планируется привлечь из других европейских фондов, не ограничиваясь только Фондом соединения Европы (CEF).
Позднее представитель эстонского правительства уточнил для ERR, что предложение продолжить строительство в Латвии не подразумевает использование эстонского бюджета.