Это вам не анекдот: Эстония готова помочь медленной Латвии достроить Rail Baltica

Ранее Otkrito.lv сообщал, что в Эстонии были недовольны, что Латвия, вероятно, не сможет завершить строительство своего участка Rail Baltic к 2030 году. "На самом деле, сегодня мы в такой ситуации, когда Эстония строит за несколько миллиардов железную дорогу, закупает за 70 миллионов поезда – и это только для того, чтобы ездить из Таллина до границы Латвии. На сегодняшний момент наши коллеги из Латвии дали нам понять, что до 2035 года с их стороны железной дороги не будет", – заявила председатель антикоррупционной комиссии Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт.