"Мы тратим миллиарды на то, чтобы ездить из Таллина до границы Латвии?!" Эстонцы в шоке от того, что Рига не может достроить Rail Baltica

"На самом деле, сегодня мы в такой ситуации, когда Эстония строит за несколько миллиардов железную дорогу, закупает за 70 миллионов поезда – и это только для того, чтобы ездить из Таллинна до границы Латвии. На сегодняшний момент наши коллеги из Латвии дали нам понять, что до 2035 года с их стороны железной дороги не будет", – заявила председатель антикоррупционной комиссии Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт.