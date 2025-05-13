"Мы тратим миллиарды на то, чтобы ездить из Таллина до границы Латвии?!" Эстонцы в шоке от того, что Рига не может достроить Rail Baltica
Латвия, вероятно, не сможет завершить строительство своего участка Rail Baltic к 2030 году. И за это эстонский налогоплательщик может дорого заплатить.
Как пишет rus.err.ee, из примерно 200 км трассы Rail Baltic в Латвии спроектированы только 43. Это означает, что к 2030 году железную дорогу построить не успеют.
"На самом деле, сегодня мы в такой ситуации, когда Эстония строит за несколько миллиардов железную дорогу, закупает за 70 миллионов поезда – и это только для того, чтобы ездить из Таллинна до границы Латвии. На сегодняшний момент наши коллеги из Латвии дали нам понять, что до 2035 года с их стороны железной дороги не будет", – заявила председатель антикоррупционной комиссии Рийгикогу Анастасия Коваленко-Кылварт.
"Цель состоит в том, чтобы завершить строительство Rail Baltic к 2030 году, и Эстония следует этому графику. Если Латвия действительно не будет продвигаться в том же темпе, то будет запущено внутреннее железнодорожное сообщение, и именно поэтому мы подготавливаем тендер на эти поезда, которые будут курсировать внутри Эстонии", – пояснил эстонский министр инфраструктуры Кулдар Лейс.
"Если Латвия не завершит свою часть Rail Baltic к 2030 году, то поезда будут идти лишь до поселка Хяэдемеэсте близ границы. Без полноценного сообщения проект не будет приносить доход, и для его содержания потребуется полная государственная поддержка в размере 35–50 миллионов евро в год, которая может лечь на плечи эстонских налогоплательщиков", - сообщает rus.err.ee.