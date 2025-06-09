Шлесерс сообщил, при каком условии "начнется кампания за смену власти в стране", и он возглавит этот процесс
Лидер партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Айнар Шлесерс в интервью TV3 заявил, что Риге необходима не минимальная коалиция из 34 голосов, а широкое политическое объединение, способное обеспечить экономический рост столицы. Он подчеркнул, что рижане проголосовали за перемены и выразили доверие именно ему как потенциальному мэру.
По его мнению, в настоящее время не хватает обсуждения вопросов экономического роста и действий, необходимых для "подъема" столицы. Айнар Шлесерс уверен, что рижане проголосовали за то, чтобы именно он стал мэром.
"Мы видим, что 34 голоса еле собраны. Мы видим, до чего дошла страна с 50 плюс два "прикупленных" голоса в Сейме", - заявил лидер ЛПМ.
Он убежден, что в Рижской думе должна быть сформирована более широкая коалиция, поэтому за стол переговоров должны сесть все, у кого есть хотя бы одна идея, как обеспечить экономическое развитие столицы.
По его мнению, кандидату "Прогрессивных" Виестурсу Клейнбергсу не удастся стать мэром, поскольку Национальное объединение этого не допустит, так как для него это стало бы "смертным приговором".
Шлесерс выразил уверенность в том, что начатый Клейнбергсом процесс формирования коалиции провалится и мэром он не станет. В то же время лидер ЛПМ заявил, что готов возглавить коалицию, в которую войдут и эти политические силы.
Также Шлесерс подчеркнул, что ЛПМ будет "очень мощной оппозицией", которая "выведет людей на улицы". "По сути, уже сегодня начинается борьба за следующий Сейм. Мое предложение - работаем вместе, поднимаем Ригу и Латвию. Если нет, то начнется кампания за смену власти в стране, и я возглавлю этот процесс", - заявил Шлесерс, добавив, что на следующих парламентских выборах будет кандидатом в премьеры от ЛПМ.
Как сообщалось, сегодня "Прогрессивные" начнут переговоры о формировании новой коалиции в Рижской думе, на которые приглашены Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".
За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мест). "Новое Единство" набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.
Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).
Явка на выборах в Риге составила 52,2%.