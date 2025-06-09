Шлесерс сообщил, при каком условии "начнется кампания за смену власти в стране", и он возглавит этот процесс

Также Шлесерс подчеркнул, что ЛПМ будет "очень мощной оппозицией", которая "выведет людей на улицы". "По сути, уже сегодня начинается борьба за следующий Сейм. Мое предложение - работаем вместе, поднимаем Ригу и Латвию. Если нет, то начнется кампания за смену власти в стране, и я возглавлю этот процесс", - заявил Шлесерс, добавив, что на следующих парламентских выборах будет кандидатом в премьеры от ЛПМ.