Официально: на выборах в Риге победила партия "Латвия на первом месте"; в тройку лидеров вошли "Прогрессивные" и Нацобъединение
На выборах в Риге наибольшее количество голосов избирателей получила партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" (ЛПМ), свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
Согласно результатам подсчета голосов на всех избирательных участках, ЛПМ набрала 18,17%, что дает ей 13 из 60 депутатских мандатов в столичной думе.
За партию "Прогрессивные" проголосовали 16,62% избирателей, что дает ей 11 мест, за Национальное объединение - 14,2%, что обеспечит ему 10 депутатских мандатов.
"Новое Единство", представляемое нынешним мэром Вилнисом Кирсисом, набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.
Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).
Остальные участвовавшие в выборах партии, включая "Для развития Латвии", "Согласие" и объединенный список Союза зеленых и крестьян и "Честь служить Риге", в думу не прошли.
Явка на выборах в Риге составила 52,2%.
Лидер списка "Прогрессивных" и кандидат на пост мэра Виестурс Клейнбергс уже заявил, что в понедельник начнет переговоры с другими политическими силами о формировании коалиции, на которые пригласит все "государственно мыслящие партии".
В коалицию под руководством "Прогрессивных" могут войти Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".