Официально: на выборах в Риге победила партия "Латвия на первом месте"; в тройку лидеров вошли "Прогрессивные" и Нацобъединение

Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).