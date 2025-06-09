Клейнбергс не хочет сотрудничать со Шлесерсом, который "ради денег готов склониться в сторону востока"

Кандидат в мэры от "Прогрессивных" убежден, что получившая наибольшую поддержку на муниципальных выборах в Риге партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" останется в оппозиции, и он по-прежнему не видит никакой возможности сотрудничать с политиками, которые "ради денег или по иным причинам готовы склониться в сторону востока".