Клейнбергс не хочет сотрудничать со Шлесерсом, который "ради денег готов склониться в сторону востока"
Между представляющими латышский электорат и прошедшими в Рижскую думу четырьмя партиями - "Прогрессивными", Национальным объединением, "Новым Единством" и "Объединенным списком" - нет идеологических противоречий, заявил в интервью Латвийскому телевидению кандидат в мэры Риги от "Прогрессивных" Виестурс Клейнбергс.
Виестурс Клейнбергс подчеркнул, что "Прогрессивные" провели "жирную красную черту" только в отношении коррупции, разбазаривания средств и конфликтов интересов. По остальным вопросам потенциальные партнеры по коалиции могут найти общий язык. "Прогрессивные" планируют посвятить переговорам с каждым из возможных партнеров отдельный день, чтобы обсудить как можно больше вопросов.
Комментируя публично прозвучавшие опасения по поводу возможных проблем в сотрудничестве между "Прогрессивными" и Нацобъединением, Клейнбергс напомнил, что в начале нынешнего созыва Рижской думы обе партии достаточно успешно работали вместе на протяжении двух с половиной лет.
Кандидат в мэры от "Прогрессивных" убежден, что получившая наибольшую поддержку на муниципальных выборах в Риге партия Айнара Шлесерса "Латвия на первом месте" останется в оппозиции, и он по-прежнему не видит никакой возможности сотрудничать с политиками, которые "ради денег или по иным причинам готовы склониться в сторону востока".
Клейнбергс подчеркнул, что его не пугают обещания Шлесерса создать очень сильную оппозицию, так как сильная оппозиция всегда дает хорошую мотивацию правящим политическим силам работать на совесть.
Как сообщалось, сегодня "Прогрессивные" начнут переговоры о формировании новой коалиции в Рижской думе, на которые приглашены Национальное объединение, "Новое Единство" и "Объединенный список".
За "Прогрессивных" проголосовали 16,62% избирателей (11 мест), за Национальное объединение - 14,2% (10 мест). "Новое Единство" набрало 12,9% голосов и получит девять депутатских мест.
Общий список "Суверенной власти" и "Младолатышей" набрал 12,13% голосов, что дает ему восемь мандатов. В думу прошли еще две партии: "За стабильность!" - 6,94% голосов (пять мандатов) и "Объединенный список" - 6,29% (четыре мандата).
Явка на выборах в Риге составила 52,2%.