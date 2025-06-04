В ЕС готовят сюрприз для авиапассажиров: за ручную кладь, проносимую в салон самолета, возможно, придется платить
Как сообщает Euronews, введение новых правил стоит на повестке дня встречи послов 27 стран ЕС в Брюсселе в среду. Затем предложение рассмотрят в четверг министры транспорта стран ЕС.
Последнее предложение, находящееся на столе переговоров государств-членов, предусматривает, что бесплатной будет только та ручная кладь, которую можно просунуть под сиденье. За другие, более крупные личные вещи в салоне самолета можно будет взимать плату.
"Европейский суд ясно дал понять, что ручная кладь является неотъемлемой частью базовой стоимости билета. Обычно за нее не взимается дополнительная плата, если ручная кладь имеет разумные размеры", - говорит Стивен Бергер, юрист Европейской организации потребителей (BEUC).
Европейские авиакомпании, в свою очередь, предложению обрадовались, кто бы сомневался. Кевин Хини, директор по коммуникациям A4E (Airlines for Europe), отмечает, что "согласно европейскому законодательству и единому рынку, авиакомпании имеют право разукрупнять свои услуги, чтобы предложить пассажирам наилучший возможный пакет". По мнению организации, которая представляет 17 авиакомпаний в Европе и 80% европейских авиаперевозок, предложение, представленное на рассмотрение, направлено лишь на гармонизацию различных подходов компаний к перевозке ручной клади. То есть, если пассажиров и заставят доплачивать, то это для их же блага.
Результат введения налога на ручную кладь очень важен, и его принятие далеко не однозначно. Дебаты разгорелись в прошлом месяце после того, как BEUC подала жалобу в Европейскую комиссию. В общей сложности 16 ассоциаций по защите прав потребителей из 12 государств-членов ЕС обвиняют 7 бюджетных авиакомпаний в том, что они взимают с пассажиров необоснованную плату за ручную кладь.
Это не единственный вопрос, вызывающий беспокойство гражданского общества, перевозчиков и правительств. ЕС изучает возможность пересмотра европейских правил 2004 года о компенсации за задержку рейсов. Все заинтересованные стороны хотят обновления, но видят его по-разному.
Предложение Европейской комиссии по реформе, представленное в 2013 году, предусматривает увеличение временного лимита до 5 часов задержки. Текст, представленный государствам-членам Польшей во время ее председательства, составлен в том же направлении, т.е. он подразумевает увеличения срока дающего права на компенсацию. В последней версии предлагается повысить порог до 4 часов опоздания, есть и предложение увеличить его до 6 часов в зависимости от дальности поездки.
В настоящее время за задержку рейса на 3 часа и более можно потребовать компенсацию в размере от 250 до 600 евро. Европейская директива распространяется на все рейсы, вылетающие из аэропортов ЕС, независимо от национальной принадлежности авиакомпании, и на рейсы, прибывающие в аэропорты ЕС, если они выполняются авиакомпанией ЕС.
Своей строгостью в отношении багажа пассажиров известна, в частности, авиакомпания Ryanair. Например, Ryanair оштрафовал пассажирку на 60 евро за... держатель для бутылки, прикрепленный к рюкзаку.
Тем временем в Турции придумали новый штраф для авиапассажиров, прилетающих в страну. Прочитайте это, чтобы не попасть на крупную сумму.