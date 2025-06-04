В ЕС готовят сюрприз для авиапассажиров: за ручную кладь, проносимую в салон самолета, возможно, придется платить

Европейские авиакомпании, в свою очередь, предложению обрадовались, кто бы сомневался. Кевин Хини, директор по коммуникациям A4E (Airlines for Europe), отмечает, что "согласно европейскому законодательству и единому рынку, авиакомпании имеют право разукрупнять свои услуги, чтобы предложить пассажирам наилучший возможный пакет". По мнению организации, которая представляет 17 авиакомпаний в Европе и 80% европейских авиаперевозок, предложение, представленное на рассмотрение, направлено лишь на гармонизацию различных подходов компаний к перевозке ручной клади. То есть, если пассажиров и заставят доплачивать, то это для их же блага.