Любой, кто летит в Турцию, теперь рискует нарваться на крупный штраф. Что надо знать?
В Турции ужесточили меры против авиапассажиров, которые встают со своих мест до того, как погаснет табло «пристегнуть ремни» после посадки.
Власти выражают недовольство тем, что все больше пассажиров игнорируют неоднократные призывы экипажа оставаться на местах, пока самолет полностью не остановится. Особенно опасным считается, когда люди встают и начинают открывать багажные полки во время руления — это создает риск как для самих пассажиров, так и для окружающих. Надо сказать, что латвийские пассажиры тоже в этом деле грешны - некоторые из них настолько торопятся, что готовы чуть ли не выпрыгнуть из самолета на ходу.
Генеральная дирекция гражданской авиации Турции ввела новые правила на основании статьи 143 Закона о гражданской авиации №2920. Нововведения касаются всех авиакомпаний, совершающих рейсы в Турцию. За нарушение новых правил теперь предусмотрен штраф до 62 евро.
Согласно новым требованиям, пассажиры обязаны оставаться на своих местах с пристегнутыми ремнями до полной остановки самолета на стоянке. Вставать с мест можно только после того, как погаснет табло «пристегнуть ремни», и только тогда, когда будет объявлен выход для соответствующего ряда.
В официальном заявлении авиационные власти отметили: «Согласно регламенту, авиакомпании обязаны напоминать пассажирам о необходимости оставаться пристегнутыми во время и после посадки до полной остановки самолета, а также четко указывать, что за нарушение будет наложен штраф».
Turkish Airlines уже обновила свои посадочные объявления в соответствии с новыми указаниями. Компания предупреждает, что за несоблюдение правил будет составляться «отчет о деструктивном пассажире», который направят в авиационные органы. На основании отчета будет наложен административный штраф в соответствии с действующим законодательством.
Тем временем в соцсетях новые меры вызвали скепсис — многие сомневаются, что это действительно повлияет на поведение пассажиров. Пока неизвестно, последуют ли другие авиакомпании примеру Turkish Airlines и введут аналогичные предупреждения на рейсах, прилетающих в Турцию.
Путешественник может нарваться на штраф в чуждой стране где угодно. Недавно мы сообщали о том, что туристам простая поездка в парижском метро может обойтись очень дорого.