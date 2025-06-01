Любой, кто летит в Турцию, теперь рискует нарваться на крупный штраф. Что надо знать?

Власти выражают недовольство тем, что все больше пассажиров игнорируют неоднократные призывы экипажа оставаться на местах, пока самолет полностью не остановится. Особенно опасным считается, когда люди встают и начинают открывать багажные полки во время руления — это создает риск как для самих пассажиров, так и для окружающих. Надо сказать, что латвийские пассажиры тоже в этом деле грешны - некоторые из них настолько торопятся, что готовы чуть ли не выпрыгнуть из самолета на ходу.