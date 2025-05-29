Банк Латвии объяснил, почему на самом деле в стране такие дорогие продукты питания

«В Латвии наблюдается рост инфляции, и в значительной степени он связан с повышением цен на продукты питания. При этом потребительские цены в группе продовольственных товаров растут быстрее, чем цены производителей и импортные цены, и мы не наблюдали снижения розничных цен после энергетического кризиса, когда на мировом уровне цены на энергию и продовольствие пошли вниз. Это указывает на то, что в отдельных звеньях цепочки производства и торговли продовольствием конкуренция может быть недостаточно интенсивной. В этой ситуации наиболее эффективными могут быть инструменты, направленные на усиление конкуренции. Подписанный Министерством экономики и отраслевыми представителями меморандум о сотрудничестве — шаг в этом направлении. Банк Латвии готов оказать поддержку Министерству экономики в углубленном анализе данных, который поможет оценить эффективность уже принятых мер и определить дальнейшие шаги», - такое мнение выразил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.