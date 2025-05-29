Банк Латвии объяснил, почему на самом деле в стране такие дорогие продукты питания
Президент Банка Латвии Мартиньш Казакс встретился сегодня с министром экономики Виктором Валайнисом и исполняющей обязанности председателя Совета по конкуренции Иевой Шмите. На встрече речь шла об инфляции на продукты питания, которая в Латвии опять растет с огромной скоростью.
«В Латвии наблюдается рост инфляции, и в значительной степени он связан с повышением цен на продукты питания. При этом потребительские цены в группе продовольственных товаров растут быстрее, чем цены производителей и импортные цены, и мы не наблюдали снижения розничных цен после энергетического кризиса, когда на мировом уровне цены на энергию и продовольствие пошли вниз. Это указывает на то, что в отдельных звеньях цепочки производства и торговли продовольствием конкуренция может быть недостаточно интенсивной. В этой ситуации наиболее эффективными могут быть инструменты, направленные на усиление конкуренции. Подписанный Министерством экономики и отраслевыми представителями меморандум о сотрудничестве — шаг в этом направлении. Банк Латвии готов оказать поддержку Министерству экономики в углубленном анализе данных, который поможет оценить эффективность уже принятых мер и определить дальнейшие шаги», - такое мнение выразил президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.
Как указывает Банк Латвии, в настоящее время рост цен в основном обусловлен изменениями цен на продукты питания и услуги, в то время как энергетические ресурсы демонстрируют тенденцию к удешевлению. Инфляция в ценах на продукты питания (включая алкоголь и табак) в апреле составила 7,6% (без алкоголя и табака — 7,4%).
Банк Латвии считает, что контролировать наценку производителей и торговцев не стоит с точки зрения принципов свободного рынка и конкуренции. В условиях свободного рынка именно конкуренция заставляет производителей и продавцов искать способы предложить товары по более низкой цене.
Поэтому Банк Латвии поддерживает различные меры по усилению конкуренции, например: возможность легко сравнивать цены на товары; информирование потребителей о самых выгодных предложениях; привлечение новых участников на рынок; активизация работы антимонопольного регулятора с доминирующими участниками рынка для стимулирования более благоприятных условий для потребителей.
Как мы уже сообщали, в минувший вторник в Латвии был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Как заявил министр экономики Виктор Валайнис, реальное снижение цен на продукты может начаться в течение двух недель.
Не все, однако, столь оптимистичны, как министр. Например, как считает руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе, меморандум о снижении цен на продукты питания к реальному и значительному удешевлению не приведет.