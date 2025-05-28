Очередная бумажка? Меморандум о снижении цен на продукты подписан, но будет ли он работать?
Меморандум о снижении цен на продукты питания не приведет к реальному и значительному удешевлению — об этом заявила руководитель отдела содействия развитию сельскохозяйственного рынка Института агроресурсов и экономики Ингуна Гулбе в передаче “Šodienas jautājums” на Латвийском телевидении.
По ее словам, цены на продукты в основном определяются мировыми ценами, себестоимостью производства и уровнем концентрации в розничной торговле. А меморандумы, по мнению Гулбе, не могут существенно повлиять на стоимость продуктов. Она указала, что в крупных торговых сетях уже сейчас можно найти товары с гораздо более низкой ценой в каждой категории, поскольку ритейлеры заинтересованы в продажах. Возможно, после вступления меморандума в силу эти товары просто будут выделены визуально, хотя и сейчас в двух крупнейших сетях они уже обозначены специальными знаками.
Гулбе положительно оценила саму идею возможности сравнения цен — это, по ее словам, интересует как продавцов, так и покупателей. Однако она выразила сомнение, что цены будут меняться чаще, чем «несколько раз в год».
Председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш заявил, что те торговые сети, которые согласятся работать по условиям меморандума, обеспечат «сравнительно низкую» цену на один товар в каждой категории — либо вообще без наценки, либо с минимальной наценкой. При этом он допустил, что убытки по этим товарам ритейлеры могут компенсировать за счет повышения наценки на другие позиции. Министр экономики Викторс Валайнис подчеркнул, что цель меморандума — добиться реального снижения цен в определенных категориях продуктов, а производителям и продавцам «предоставляется возможность отразить это на полках магазинов». По его словам, государственные учреждения будут контролировать, происходит ли это на практике.
Создание корзины дешевых продуктов предполагает, что в 10 категориях товаров будет обеспечен по крайней мере один продукт с самой низкой ценой в своей категории. Эти товары будут регулярно заменяться другими аналогичными.
Меморандум подписали торговые организации, охватывающие около 75–80% рынка, включая top!, Elvi Latvija, Aibe, Narvesen, Maxima, Lidl, Rimi и другие. Параллельно Министерство экономики продолжает работу с теми розничными сетями, которые к меморандуму пока не присоединились.