Очередная бумажка? Меморандум о снижении цен на продукты подписан, но будет ли он работать?

По ее словам, цены на продукты в основном определяются мировыми ценами, себестоимостью производства и уровнем концентрации в розничной торговле. А меморандумы, по мнению Гулбе, не могут существенно повлиять на стоимость продуктов. Она указала, что в крупных торговых сетях уже сейчас можно найти товары с гораздо более низкой ценой в каждой категории, поскольку ритейлеры заинтересованы в продажах. Возможно, после вступления меморандума в силу эти товары просто будут выделены визуально, хотя и сейчас в двух крупнейших сетях они уже обозначены специальными знаками.