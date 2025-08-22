"Рига справляется, существенных задержек нет": в столице вовсю ремонтируются школы - на это выделено 35 млн евро
Вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс отметил, что на данный момент ремонтные работы в образовательных учреждениях проходят по графику, и существенных задержек не зафиксировано. В целом в этом году ремонт проводится или начнется примерно в 100 школах и детских садах. В 2025 году общий объем инвестиций в инфраструктуру учебных заведений Риги запланирован в размере 35 миллионов евро.
Наиболее масштабные работы ведутся в Рижской средней школе имени Натальи Драудзини, Рижской гимназии Северных стран и Рижской Дарзциемской средней школе (на улицах Сеску и Виеталвас). Этой осенью планируется открыть обновленные четыре открытые спортивные площадки — в Рижской гимназии Северных стран, Рижском французском лицее (ул. Менесс), Дарзциемской средней школе (ул. Сеску) и Рижской 85-й основной школе. Также в спортивной школе «Аркадия» в Рижском спортивном манеже завершится обновление манежа, тренажерного зала и раздевалок.
«Рига справляется с ремонтами в соответствии с условиями заключенных договоров, и существенных задержек сейчас нет. В ряде учреждений, где ремонт более масштабный, работы продолжатся и после начала учебного года. В таких случаях ремонт делится на этапы и зоны, чтобы не мешать учебному процессу», — отметил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.
«В среднем строительные договоры заключаются на 6-7 месяцев, а крупные проекты — до года, например благоустройство территории, которое физически невозможно проводить зимой. Масштабные ремонты в школах начинаются сразу после экзаменов, а к началу учебного года успевают завершить демонтаж. В этом году на организацию работ повлиял также Праздник песни и танца школьной молодежи Латвии: летом пришлось вносить коррективы, чтобы не мешать детям находиться в школах», — пояснил Дайнис Лоцис, председатель Комитета городского имущества Рижской думы.
Большая часть проведённых работ касается обновления групповых помещений, дорожек или заборов в детских садах, а в школах — внутренних ремонтных работ, восстановления помещений, ремонта крыш и других локальных задач.
Особо стоит отметить два новых значимых проекта: строительство начальной школы в Межапарке — это будет первая с нуля построенная школа в Риге, а также планируемое на осень подписание договора со строителем по созданию комплекса детского сада в районе Скансте на улице Гростонас.