"Рига справляется, существенных задержек нет": в столице вовсю ремонтируются школы - на это выделено 35 млн евро

«Рига справляется с ремонтами в соответствии с условиями заключенных договоров, и существенных задержек сейчас нет. В ряде учреждений, где ремонт более масштабный, работы продолжатся и после начала учебного года. В таких случаях ремонт делится на этапы и зоны, чтобы не мешать учебному процессу», — отметил вице-мэр Риги Эдвард Ратниекс.