В Латгале не справился с управлением и погиб мотоциклист
В Зилупской волости Латгале в четверг погиб мотоциклист, съехавший в кювет. Полиция начала уголовное расследование.
В четверг в ДТП в Латгале погиб мотоциклист, свидетельствует обобщенная Государственной полицией информация. Примерно в 19:55 в Зилупской волости Лудзенского края водитель мотоцикла Yamaha, возможно, не справился с управлением транспортным средством и съехал с дороги в кювет.
В результате ДТП водитель мотоцикла погиб. В Госполиции начат уголовный процесс, стражи порядка продолжают расследовать обстоятельства происшествия.
В общей сложности за сутки в Латвии зарегистрировано 126 ДТП, в семи из них были пострадавшие - в каждом по одному. Один из пострадавших - пешеход, а четверо - велосипедисты.
Полиция за минувшие сутки задержала семерых пьяных водителей, к трем из них применена административная ответственность, а в четырех случаях начаты уголовные процессы.
В связи с различными нарушениями правил дорожного движения за 24 часа в стране было оформлено 436 административных протоколов, в том числе 174 за превышение скорости, свидетельствует обобщенная Госполицией статистика.