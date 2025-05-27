В Латвии подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Когда бежать в магазин за дешевой едой?

Инструмент сравнения цен должен способствовать конкуренции между торговцами. Система предполагает, что торговцы будут раз в день передавать информацию о самых низких ценах Центральному статистическому управлению, которое их будет публиковать. Данные станут доступны как различным онлайн-инструментам сравнения цен, так и на сайте Министерства экономики. Однако для внедрения инструмента сравнения цен необходимы изменения в законе о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны предоставлять данные ЦСУ.