В Латвии подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Когда бежать в магазин за дешевой едой?
Реальное снижение цен на продукты может начаться в течение двух недель, заявил министр экономики Виктор Валайнис во вторник на мероприятии по подписанию меморандума о снижении цен на продукты питания.
Сегодня в Министерстве экономики был подписан меморандум о снижении цен на продукты питания. Его подписали министр экономики Валайнис, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев продуктами питания Норис Крузитис, председатель правления Латвийской торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш, а также председатель правления Латвийского центрального союза молочников Янис Шолкс.
Меморандум также подписали председатель совета Латвийской федерации продовольственных предприятий Инара Шуре, председатель правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис, председатель правления Крестьянского сейма Юрис Лаздиньш, директор Центра по защите прав потребителей Зайга Лиепиня и другие партнеры.
Меморандум предусматривает создание корзины продуктов с низкими ценами, внедрение инструмента сравнения цен, а также увеличение доли продукции местного происхождения в магазинах. Создание корзины с низкими ценами предполагает, что в 10 товарных категориях будет обеспечен по крайней мере один товар с самой низкой ценой, причем ассортимент этих товаров будет регулярно обновляться.
Инструмент сравнения цен должен способствовать конкуренции между торговцами. Система предполагает, что торговцы будут раз в день передавать информацию о самых низких ценах Центральному статистическому управлению, которое их будет публиковать. Данные станут доступны как различным онлайн-инструментам сравнения цен, так и на сайте Министерства экономики. Однако для внедрения инструмента сравнения цен необходимы изменения в законе о защите прав потребителей, чтобы торговцы были обязаны предоставлять данные ЦСУ.
По словам Валайниса, представители владельца розничной сети Rimi — датской компании Salling Group — рассказали, что в Дании после введения такого инструмента сравнения цен цены на продукты снизились на 17%, а также снизилась инфляция.
Председатель правления Торгово-промышленной палаты Янис Эндзиньш отметил, что, по мнению как торговцев, так и производителей, в вопрос ценообразования не стоит вмешиваться с помощью законов и нормативных актов, поэтому подписание меморандума было логичным решением. Изначально достижение более низких цен на основные товары и увеличение доли местной продукции казались несовместимыми целями, однако были найдены решения, как достичь обеих.
Торговые организации, подписавшие меморандум, охватывают около 75–80% рынка, включая такие сети как Top!, Elvi Latvija, Aibe, Narvesen, Maxima, Lidl, Rimi и другие. Министерство экономики продолжает работу и с теми торговыми сетями, которые пока не присоединились к меморандуму.
В последние месяцы Латвия столкнулась с ускоренным ростом цен на продукты питания, что вызывает обеспокоенность среди экспертов и потребителей. В целом цены на продукты питания в рознице с начала 2020 года выросли более чем на 50%.