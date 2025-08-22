Что на самом деле произошло в гостевом доме в Кокнесе? Во время свадьбы, при обрушении моста, пострадали 30 человек
7 августа этого года в одном из гостевых домов в районе Кокнесе произошли печальные события — гости свадьбы для общей фотографии встали на мостик рядом с домом, но тот не выдержал нагрузки и с громким треском рухнул в водоем, увлекая за собой около 30 человек.
«Это произошло на моей свадьбе 7 августа в гостевом доме Kūpiņsala, когда мы хотели сделать общую фотографию с гостями на пешеходном мостике. Ведущий свадьбы спросил у владельцев: "Точно можно вставать на этот мост?" — на что они ответили: "Никаких проблем. Раньше там стояли 80 человек"», — рассказал порталу Jauns.lv Мадарс, чья свадьба проходила в этом гостевом доме.
«Гости начали вставать на мостик. Но в тот момент, когда еще не все успели туда подняться, мост рухнул», — отметил Мадарс. По его словам, хаос был огромный — мост находился примерно в двух метрах над водой, а среди гостей были и дети.
«В результате один человек получил очень тяжелые травмы — у него два открытых перелома. Еще одна женщина сломала лодыжку. А ребенок иностранного гражданина, которого при обрушении моста утащило под воду, был госпитализирован на несколько часов», — вспоминает Мадарс. Служба неотложной медицинской помощи (NMPD) подтвердила, что 7 августа получила вызов на происшествие в Кокнесской волости, где медики оказали помощь трем пострадавшим, которых доставили в больницу.
Мадарс отметил, что происшедшее стало шоком, ведь это случилось прямо в день его свадьбы. И, по его мнению, власти решают вопрос слишком вяло, учитывая, какую опасность представлял мост и насколько все могло закончиться трагично. «К счастью, большинство людей не получило серьезных травм, и это самое важное!» — подчеркнул он.
Государственная полиция передала материалы Айзкраукльскому строительному управлению. Там, рассматривая обстоятельства дела, отметили: согласно статье 18, часть 2 Закона о строительстве, «строительные работы, начатые или выполняемые без проекта, утвержденной карты согласования или утвержденного пояснительного письма, без разрешения на строительство или до отметки о выполнении условий, если такие решения требуются нормативными актами, а также строительные работы, не соответствующие проекту и нормативным требованиям, квалифицируются как самовольное строительство. Самовольное строительство — это также эксплуатация строения или его части не по проектному назначению, либо выполнение работ без необходимой проектной документации». Так как к моменту осмотра самовольно построенный мост был полностью демонтирован, оснований для решения о восстановлении прежнего состояния у строительного управления не было. На основании заключения инспектора управление примет решение о начале административного процесса и назначении штрафа владельцу недвижимости.
Владельцы гостевого дома общаются с пострадавшими
Представители гостевого дома Kūpiņsala подтвердили Jauns.lv, что «7 августа во время фотографирования гостей свадьбы произошел непредвиденный инцидент с мостиком, в результате которого несколько человек оказались в воде. Персонал немедленно среагировал, вызвав скорую помощь и полицию». «В результате два гостя получили травмы ног, им была оказана помощь. После разрешения ситуации празднование продолжилось», — отметили представители дома.
«Гостевой дом полностью сотрудничает со всеми вовлеченными учреждениями и поддерживает связь с пострадавшими, чтобы оказать поддержку. От молодоженов мы получили подтверждение, что в целом праздник был прекрасным и у них нет претензий», — добавили владельцы.
Мадарс подтвердил, что у него была связь с гостевым домом, и его представителям была предоставлена небольшая скидка за мероприятие. Также он отметил, что гостевой дом связывался с пострадавшими и обещал возместить расходы, но «связь, похоже, не слишком хорошая, и пострадавшие уже вынуждены обращаться за помощью к адвокатам».