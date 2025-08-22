Что на самом деле произошло в гостевом доме в Кокнесе? Во время свадьбы, при обрушении моста, пострадали 30 человек

Государственная полиция передала материалы Айзкраукльскому строительному управлению. Там, рассматривая обстоятельства дела, отметили: согласно статье 18, часть 2 Закона о строительстве, «строительные работы, начатые или выполняемые без проекта, утвержденной карты согласования или утвержденного пояснительного письма, без разрешения на строительство или до отметки о выполнении условий, если такие решения требуются нормативными актами, а также строительные работы, не соответствующие проекту и нормативным требованиям, квалифицируются как самовольное строительство. Самовольное строительство — это также эксплуатация строения или его части не по проектному назначению, либо выполнение работ без необходимой проектной документации». Так как к моменту осмотра самовольно построенный мост был полностью демонтирован, оснований для решения о восстановлении прежнего состояния у строительного управления не было. На основании заключения инспектора управление примет решение о начале административного процесса и назначении штрафа владельцу недвижимости.