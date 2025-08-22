В конце недели пройдут памятные мероприятия Балтийского пути - в Видземе ожидаются ограничения движения

В субботу, 23 августа, с 16 до 20:30 часов на автодороге Валмиера-Руйиена-граница Эстонии (Унгурини) (Р17) пройдет памятное мероприятие в честь Балтийского пути. В этом месте будет ограничено движение и до 30 километров в час снижена разрешенная скорость движения.