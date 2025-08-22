В этих дипломатических играх США пока проигрывают, указывает Затлерс
Бывший президент Латвии Валдис Затлерс в интервью Latvijas Televīzija отметил, что Россия сейчас старается как можно дольше сохранить возможность воевать, одновременно создавая иллюзию готовности к сотрудничеству и миру. По его словам, в этих дипломатических играх США проигрывают.
Комментируя дипломатические переговоры о возможном мире или перемирии между Россией и Украиной, бывший президент отметил, что шаги России довольно выверены — она старается максимально долго сохранить возможность воевать, создавая иллюзию готовности к сотрудничеству и миру.
«Это печально, потому что в этих дипломатических играх США проигрывают. Пока не одержано ни одной победы, и даже красная дорожка [для российского диктатора Владимира] Путина ничего не дала», — считает Валдис Затлерс.
Экс-президент Латвии обратил внимание, что хорошая возможность достичь мира в Украине появилась бы в тот момент, когда Путин мог бы в самой России заявить, что он победитель. В такой атмосфере диктатор мог бы быть готов заключить соглашение, ведь внутри России он не выглядел бы проигравшим. «Но это будет очень короткий миг, и он быстро закончится», — пояснил экс-президент.
Затлерс считает, что перед окончательным заключением мира между Украиной и Россией должно быть перемирие, иначе нелогично вести переговоры, продолжая болезненные военные атаки. «Сначала нужно прекратить стрельбу, а потом садиться за стол переговоров и обсуждать пункты и условия мирного договора», — уверен бывший президент Латвии.
Он также высказал мнение, что ради мира, возможно, даже стоило бы на короткое время отойти от риторики о вступлении Украины в НАТО, но обязательно вернуться к этому позже. «Пройдет несколько лет, будет другая администрация США, другой президент, и тогда мы скажем: "Нет, Украина будет в НАТО!"», — рассуждает Затлерс.
Он убежден: чтобы достичь стабильности и мира в Европе, Украина должна стать членом НАТО, особенно учитывая ее сильную и реально закаленную в боевых действиях армию.