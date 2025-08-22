В этих дипломатических играх США пока проигрывают, указывает Затлерс

Экс-президент Латвии обратил внимание, что хорошая возможность достичь мира в Украине появилась бы в тот момент, когда Путин мог бы в самой России заявить, что он победитель. В такой атмосфере диктатор мог бы быть готов заключить соглашение, ведь внутри России он не выглядел бы проигравшим. «Но это будет очень короткий миг, и он быстро закончится», — пояснил экс-президент.