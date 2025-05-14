С 2020 года еда подорожала на 50%: каков реальный уровень инфляции?

Однако Минфин считает, что эти факторы не полностью объясняют резкий рост цен на продукты питания в Латвии, особенно в ситуации, когда падают расходы, связанные с энергоресурсами и горючим. Сравнивая рост цен на продукты питания в розничной торговле и динамику цен производителей продуктов питания, Минфин отмечает, что цены производителей продуктов питания, реализуемых на местном рынке, за последние месяцы росли медленнее, чем цены на продукты питания в магазинах. В апреле этого года цены на продукты питания поднялись на 7,3% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, а индекс цен производителей на реализуемое в Латвии продовольствие в марте этого года вырос на 0,9% по сравнению с мартом 2024 года. В целом цены на продукты питания в рознице с начала 2020 года выросли более чем на 50%, в то время как индекс цен производителей увеличился на 37%.