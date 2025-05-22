Названа сумма, которая нужна, чтобы полностью отремонтировать латвийские дороги
Для полного восстановления государственной сети автодорог, согласно оценкам за 2024 год, необходимо 2,902 миллиарда евро, следует из направленного на согласование информационного доклада Министерства сообщения о стратегии развития главных государственных автодорог до 2040 года.
Для полноценного улучшения состояния всех государственных автодорог — включая как строительство и содержание, так и целевые дотации муниципальным дорогам в размере не менее 25% — потребуется 816,4 миллиона евро в год, указывает министерство. Согласно закону «Об автодорогах», объем финансирования, предусмотренный в плане налоговых поступлений на 2025–2027 годы, составляет от 817 до 863 миллионов евро, что позволило бы существенно улучшить состояние автодорог. Однако из госбюджета на восстановление дорог ежегодно выделяется или планируется выделить лишь от 306 до 362 миллионов евро.
Министерство подчеркивает, что до 2040 года приоритетом должна стать реконструкция автодорог, включая обустройство как можно большего количества участков с двумя проезжими частями общей протяженностью в 1000 км. Остановки автобусов следует проектировать отдельно от проезжей части, дороги должны быть оснащены заграждениями от диких животных, переходами для них, а также элементами защиты от шума. При реконструкции существующих дорог с одной проезжей частью или строительстве новых с двумя проезжими частями средняя стоимость строительства одного километра в ценах 2025 года составляет примерно 9,4 миллиона евро.
Министерство указывает, что на первом этапе, с 2026 по 2030 год, приоритетным направлением является Баусское шоссе (A7), включая строительство окружной дороги длиной 60,1 км, а также реконструкция участка окружной дороги Риги Балтэзерс-Саулкалне (A4). На втором этапе, с 2030 по 2035 год, приоритетом станет участок Рижской окружной дороги Саласпилс-Бабите (A5) и его соединение с A4, включая мост через Даугаву.
На третьем этапе, с 2035 по 2040 год, развитие будет направлено на реконструкцию существующих дорог, включая Видземское шоссе (A2) до Лорупской балки, Елгавское шоссе (A8) и Юрмальское шоссе (A10). На третьем этапе в дороги с разделенными полосами движения планируется перестроить участок Даугавпилсского шоссе (A6) от Кокнесе до Плявиняс протяженностью 17 км, Таллинское шоссе (A1) протяженностью 90 км и участок Вентспилсского шоссе (A10) Юрмала–Тукумс длиной 48,4 км.
Учитывая недостаточное государственное финансирование, приоритетно будут реконструироваться региональные дороги, соединяющие города или административные центры самоуправлений между собой, а также обеспечивающие трансграничные связи с высокой интенсивностью движения, и региональные дороги со средней интенсивностью, соединяющие другие региональные дороги. В общей сложности для достижения приоритетных целей требуется дополнительное финансирование в размере 391,4 миллиона евро.