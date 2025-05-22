Названа сумма, которая нужна, чтобы полностью отремонтировать латвийские дороги

Для полноценного улучшения состояния всех государственных автодорог — включая как строительство и содержание, так и целевые дотации муниципальным дорогам в размере не менее 25% — потребуется 816,4 миллиона евро в год, указывает министерство. Согласно закону «Об автодорогах», объем финансирования, предусмотренный в плане налоговых поступлений на 2025–2027 годы, составляет от 817 до 863 миллионов евро, что позволило бы существенно улучшить состояние автодорог. Однако из госбюджета на восстановление дорог ежегодно выделяется или планируется выделить лишь от 306 до 362 миллионов евро.