В Латвии половина местных дорог находится в плохом или очень плохом состоянии - а денег ЕС на их ремонт больше нет
В Латвии 48,8% местных государственных автодорог находятся в плохом или очень плохом состоянии, заявил в среду на ежегодной конференции дорожной отрасли Латвии председатель правления Latvijas valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис.
Мартиньш Лаздовскис отметил, что техническое состояние местных государственных дорог является серьезной проблемой, так как они составляют половину всей государственной дорожной сети, причем 72% этих дорог имеют гравийное покрытие.
«Ситуация не радует, так как почти половина дорог находятся в плохом или очень плохом состоянии. Да, эти дороги менее загружены, но их все равно необходимо обслуживать, чтобы по ним можно было передвигаться», — сказал Лаздовскис.
Он также отметил, что ситуация с государственными магистралями и региональными дорогами становится лучше. Лаздовскис указал, что благодаря финансированию Европейского союза с начала 2000-х годов улучшилось качество государственных магистралей. А дополнительное финансирование в период пандемии Covid-19 с 2020 по 2022 год позволило улучшить покрытие многих региональных дорог.
Глава LVC подчеркнул, что главной задачей в ближайшие годы станет удержание существующего уровня состояния дорожной сети, поскольку финансирование ЕС на ремонт дорог больше не доступно, за исключением конкретных целей, например, проектов по безопасности дорожного движения. А для классической реконструкции или строительства дорог необходимы средства из государственного бюджета или другие альтернативные источники.
При этом он указал, что в ближайшие годы LVC будет стремиться сохранить текущее состояние автодорог с помощью более дешевых методов, поскольку уже через шесть-семь лет при нынешнем уровне финансирования это станет невозможным из-за инфляции.