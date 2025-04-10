Наконец-то! В Латвии признали, что дороги в стране устарели на целый век и поэтому очень опасны

"Завершена Кекавская объездная, а сейчас начат проект государственно-частного партнерства по Баусской объездной. Далее необходимо сосредоточиться на решениях для Рижской объездной - самой проблемной дороги с точки зрения пропускной способности и безопасности движения", - сказал Лаздовскис. Он отметил, что проект Рижской объездной связан с железнодорожным проектом Rail Baltica, поэтому задержки повлияли и на него. Однако Лаздовскис выразил уверенность, что участок Саласпилс-Балтэзерс (A4) потребует более быстрого решения.