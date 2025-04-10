Наконец-то! В Латвии признали, что дороги в стране устарели на целый век и поэтому очень опасны
Наиболее эффективный способ повышения безопасности дорожного движения - реконструкция самых загруженных автодорог, заявил сегодня на ежегодной конференции латвийской дорожной отрасли председатель правления Latvijas valsts ceļi (LVC) Мартиньш Лаздовскис.
По словам Мартиньша Лаздовскиса, наиболее загруженные государственные автодороги необходимо перестроить в дороги с разделенными проезжими частями и более чем одной полосой в каждом направлении. В качестве примера он привел первые 11 км Кекавской объездной дороги, где отсутствуют перекрестки, средняя скорость составляет 120 км/ч, нет примыканий и имеются только двухуровневые развязки.
"Завершена Кекавская объездная, а сейчас начат проект государственно-частного партнерства по Баусской объездной. Далее необходимо сосредоточиться на решениях для Рижской объездной - самой проблемной дороги с точки зрения пропускной способности и безопасности движения", - сказал Лаздовскис. Он отметил, что проект Рижской объездной связан с железнодорожным проектом Rail Baltica, поэтому задержки повлияли и на него. Однако Лаздовскис выразил уверенность, что участок Саласпилс-Балтэзерс (A4) потребует более быстрого решения.
"Дороги, построенные в XX веке, не соответствуют интенсивности движения 2025 года", - резюмировал он, добавив, что большинство смертельных случаев уже много лет происходит в лобовых столкновениях (в 2023 году погибли 28 человек). "Дороги, не адаптированные к современной интенсивности, создают угрозу безопасности и мобильности".