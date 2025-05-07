Группа депутатов Европарламента из четырех стран поедет в Москву на 9 мая
Некоторые из этих депутатов на обратном пути заедут и в Киев.
Как сообщает DW, два немецких депутата Европарламента от левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт" посетят Москву во время празднования 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Депутаты Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених, по их собственным словам, планируют принять участие в праздничных мероприятиях. После этого они собираются посетить Киев, для чего, по их словам, уже установлен контакт с украинским посольством.
В Москве депутаты планируют пообщаться с "парламентариями, другими политиками и представителями сферы культуры". По их данным, двухдневная поездка в Москву совместно с евродепутатами из Чехии, Кипра и Словакии организована так, чтобы она прошла во время перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным на 8-10 мая. "Мы хотели бы продемонстрировать, что нам важно, чтобы в Украине наступило долговременное прекращение огня", - приводит агентство dpa слова немецких депутатов.
В Москве 9 мая пройдет парад в честь 80-летия победы в Великой Отечественной войне. В торжествах планируется участие международных гостей, в том числе лидера КНР Си Цзиньпина, его бразильского коллеги Луиса Инасиу Лулы да Силвы, а также глав Казахстана, Беларуси, Кубы и Венесуэлы. Кроме того, свое участие подтвердил премьер Словакии Роберт Фицо и президент Сербии Александар Вучич. ЕС рекомендовал лидерам стран-кандидатов воздержаться от посещения майских торжеств в РФ.
Кстати, Латвия пыталась не пустить в Москву сербского лидера, но тот решил нашу страну облететь. По последним сообщениям - через Азербайджан.
Тем временем стало известно, что в Москве стала пропадать мобильная связь. Так в городе пытаются бороться с украинскими дронами, которые в последние дни активизировались.