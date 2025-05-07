Группа депутатов Европарламента из четырех стран поедет в Москву на 9 мая

Как сообщает DW, два немецких депутата Европарламента от левопопулистского "Союза Сары Вагенкнехт" посетят Москву во время празднования 80-летия победы над нацистской Германией во Второй мировой войне. Депутаты Михаэль фон дер Шуленбург и Рут Фирмених, по их собственным словам, планируют принять участие в праздничных мероприятиях. После этого они собираются посетить Киев, для чего, по их словам, уже установлен контакт с украинским посольством.