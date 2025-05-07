Праздник со слезами на глазах: в Москве начали отключать мобильную связь и интернет

Незадолго до этого важного для Кремля мероприятия, парада на 9 мая, появились спекуляции относительно его небезопасности, учитывая тот факт, что Москва напала на страну, у которой тоже есть боевые системы дальнего радиуса действия. Однако, сами украинцы считают маловероятным нападение на парад 9 мая в столице России Москве.