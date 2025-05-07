Праздник со слезами на глазах: в Москве начали отключать мобильную связь и интернет
Перед 9 мая в Москве возникли проблемы с мобильным интернетом и мобильной связью. Так в столице РФ борются с атаками украинских дронов.
Мобильный интернет в Москве в дни юбилея Победы ограничен из-за «опасного соседства», к этому надо относиться с пониманием, заявил в среду, 7 мая, представитель Кремля Дмитрий Песков, намекая на Украину. Как сообщает BBC, утром 7 мая в Москве прошла генеральная репетиция парада Победы.
Сбои в работе российских мобильных операторов и мессенджеров начались еще в понедельник, 5 мая. Большая часть жалоб поступала из Москвы, где в тот день проходила репетиция воздушной части парада Победы.
Проблемы с сотовой связью в Москве связаны «с обеспечением безопасности проходящих праздничных мероприятий», заявили ранее представители власти и предупредили, что перебои могут продлиться до 9 мая включительно. Москвичи сообщают и о проблемах с сотовой связью в городе в эти дни.
В последние дни активизировались украинские дроны. По некоторым сообщениям они атакуют аэродромы, с которых взлетают принимающие участие в параде самолеты. В среду, 7 мая, российские авиакомпании отменили более сотни рейсов.
Незадолго до этого важного для Кремля мероприятия, парада на 9 мая, появились спекуляции относительно его небезопасности, учитывая тот факт, что Москва напала на страну, у которой тоже есть боевые системы дальнего радиуса действия. Однако, сами украинцы считают маловероятным нападение на парад 9 мая в столице России Москве.