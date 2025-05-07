Атакует ли Украина Москву на 9 мая? Появились утечки из официального Киева
Украинцы считают маловероятным нападение на парад 9 мая в столице России Москве.
Как пишет The Washington Post со ссылкой на источник в Минобороны Украины, в России усиливаются спекуляции о том, что Украина может воспользоваться этой возможностью, чтобы поставить Кремль в неловкое положение перед своими союзниками.
Однако высокопоставленный представитель украинских сил обороны заявил изданию, что попытка маловероятна из-за низких шансов на успех. "Как вы можете видеть, все системы противовоздушной обороны России переброшены для защиты Москвы. Даже если будет попытка, она не увенчается успехом. Возможно, Украина нанесет удары по другим регионам, но не по Москве", - сказал он.
Другой представитель оборонного ведомства добавил, что нападение на мероприятие на Красной площади, которое планируют посетить официальные лица из Китая, Индии и даже Европы, может вызвать ответные действия со стороны России и разгневать Вашингтон. Он назвал предположения о том, что Украина планирует нападение, "раздутыми".
Украинские атаки на Москву в последние два дня привели к закрытию аэропортов в Москве и других регионах. Четыре московских аэропорта - Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский - во вторник временно приостановили работу из-за ночных атак беспилотников.
Украина начала регулярно наносить удары по России с помощью беспилотников весной 2023 года - два беспилотника, как утверждается, достигли окрестностей Кремля, но были сбиты. С тех пор Киев в основном нацеливается на российские нефтяные хранилища и военные объекты за пределами Москвы. Иногда целями становятся и объекты в столице, однако без особого эффекта.