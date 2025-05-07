Атакует ли Украина Москву на 9 мая? Появились утечки из официального Киева

Украина начала регулярно наносить удары по России с помощью беспилотников весной 2023 года - два беспилотника, как утверждается, достигли окрестностей Кремля, но были сбиты. С тех пор Киев в основном нацеливается на российские нефтяные хранилища и военные объекты за пределами Москвы. Иногда целями становятся и объекты в столице, однако без особого эффекта.