Украина называет парад 9 мая на Красной площади законной военной целью - Москва обеспокоена
Пока Россия готовится с помпой отметить 80-ю годовщину поражения нацистской Германии во Второй мировой войне и провести масштабный парад на Красной площади в Москве, украинские официальные лица предложили России начать беспокоиться о безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул России, что ей стоит беспокоиться о своем Параде победы 9 мая. Об этом он заявил в своем вечернем обращении, опубликованном в Telegram. "Теперь они беспокоятся, что парад под угрозой, и правильно делают, что беспокоятся", — заявил Зеленский в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале. Зеленский отметил, что России на самом деле следует беспокоиться о прекращении войны в Украине.
Недавно бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин заявил, что Украина считает Парад победы в Москве законной военной целью. "Красная площадь для нас тоже законная цель. Сколько будет солдат на Красной площади? Ну тогда сам Бог велел ударить, почему бы и нет?" — сказал он. Его поддержал и другой бывший депутат Борислав Береза, который добавил, что украинские спецслужбы уже готовят нападение, но подробной информации не предоставил.
В свою очередь, секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что у Украины действительно есть возможности нанести удар по Параду победы в Москве, у нее есть необходимые дальнобойные оружия.
В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обрушилась с критикой, заявив, что "Зеленский со своей экстремистской шайкой разрушает мирные усилия и еще этим хвастается". В своем Telegram-канале Захарова традиционно назвала представителей украинских властей "террористами". "О каком "перемирии" со стороны киевского режима может идти речь?" — пожаловалась она.
Тем временем российские СМИ сообщают, что на Парад победы приедут лидеры 19 стран, в основном из различных экзотических стран. Среди гостей планируется присутствие президента Китая Си Цзиньпина, а также премьер-министра Словакии Роберта Фицо, однако премьер-министр Индии Нарендра Моди уже заявил об отказе. Вероятно, это связано с растущими угрозами войны между ядерными державами Индией и Пакистаном. С момента вторжения России в Украину в 2022 году в Параде Победы больше не участвует ни один лидер ведущих западных стран.