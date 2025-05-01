Украина называет парад 9 мая на Красной площади законной военной целью - Москва обеспокоена

Недавно бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Лапин заявил, что Украина считает Парад победы в Москве законной военной целью. "Красная площадь для нас тоже законная цель. Сколько будет солдат на Красной площади? Ну тогда сам Бог велел ударить, почему бы и нет?" — сказал он. Его поддержал и другой бывший депутат Борислав Береза, который добавил, что украинские спецслужбы уже готовят нападение, но подробной информации не предоставил.