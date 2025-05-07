Добраться до Москвы оказалось сложнее, чем думали.
В Латвии
Сегодня 10:21
Латвийские власти не пропустили самолет президента Сербии, собиравшегося лететь на 9 мая в Москву
Власти Латвии и Литвы запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета президента Сербии Александра Вучича на пути в Россию.
Как сообщает "Медуза", Вучич намеревался отправиться в Россию в связи с празднованием в Москве 80-летия победы в Великой Отечественной войне.
По данным сербских изданий «Вечерние новости» и Kurir, власти Латвии запретили пролет самолета из-за «политической чувствительности цели полета». Власти Литвы, в свою очередь, отказали из-за «технической и дипломатической чувствительности», утверждают СМИ.
По данным сербских медиа, власти Польши и Литвы ранее запретили перелет в своем воздушном пространстве самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который также собирается в Россию на 9 мая.