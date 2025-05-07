Латвийские власти не пропустили самолет президента Сербии, собиравшегося лететь на 9 мая в Москву

В Латвии тоже готовятся к 9 мая, но иначе. Так, Служба государственной безопасности недавно заявила, что у нее нет информации о подготовке прокремлевски настроенными лицами каких-либо провокаций в этот день, однако полностью исключить подобные инциденты нельзя.