СГБ предлагает гражданам сообщать о возможных провокациях 9 мая
В распоряжении Службы государственной безопасности (СГБ) нет информации о подготовке прокремлевски настроенными лицами каких-либо провокаций 9 мая, однако полностью исключить подобные инциденты нельзя.
В сотрудничестве с Государственной полицией СГБ 9 мая будет работать в усиленном режиме, контролируя ситуацию с безопасностью в стране. В настоящее время правоохранительные органы уделяют повышенное внимание любой информации и действиям в связи с 9 мая, анализируя, не представляют ли они угрозу для национальной безопасности.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о запланированных 9 мая провокациях - демонстративных или провокационных действиях с целью раскола общества или распространения российской пропаганды, СГБ призывается сообщать об этом по круглосуточному телефону 67208964 или электронной почте info@vdd.gov.lv.
Как сообщалось, с начала развязанной Россией в 2022 году войны против Украины в Латвии был введен запрет на празднование 9 мая у памятника в Пардаугаве, однако к нему пришло много людей. Во второй половине года памятник был демонтирован.
В 2023 году Сейм принял закон, запрещающий 9 мая проводить любые публичные развлекательные и праздничные мероприятия, собрания, шествия и пикеты, направленные на раскол общества, прославление войны, военной агрессии, тоталитаризма, насилия и искажение исторических событий.