В Кремле прокомментировали закрытие неба Латвии и Литвы для Вучича и Фицо

В свою очередь Литва не позволит пересечь свое воздушное пространство лидерам и Сербии, и Словакии. В случае Сербии, которая не является членом Европейского союза (ЕС), требуется разрешение на пересечение воздушного пространства, которое литовские ведомства не выдают. Между тем для члена ЕС Словакии, у которой есть годичное разрешение на пересечение воздушного пространства Литвы, отдельное разрешение не требуется, но ведомства должны согласовать план полета и другие детали поездки, а они это делать не намерены.