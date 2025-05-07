В Кремле прокомментировали закрытие неба Латвии и Литвы для Вучича и Фицо
Страны Балтии и Польша продолжают абсурдную русофобскую политику, заявил Дмитрий Песков, комментируя запрет на перелет в Москву для президента Сербии Александра Вучича и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Ранее сообщалось, что латвийские власти не пропустили самолет президента Сербии, собиравшегося лететь на 9 мая в Москву. "Это решение приняло Министерство иностранных дел. И это решение комментирует тот, кто его принимает", – так президент Латвии Эдгар Ринкевич ответил на просьбу журналистов прокомментировать ситуацию с закрытием латвийского неба для Вучича.
В свою очередь Литва не позволит пересечь свое воздушное пространство лидерам и Сербии, и Словакии. В случае Сербии, которая не является членом Европейского союза (ЕС), требуется разрешение на пересечение воздушного пространства, которое литовские ведомства не выдают. Между тем для члена ЕС Словакии, у которой есть годичное разрешение на пересечение воздушного пространства Литвы, отдельное разрешение не требуется, но ведомства должны согласовать план полета и другие детали поездки, а они это делать не намерены.
Известно, что президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо — единственные европейские лидеры, которые будут присутствовать на параде в российской столице 9 мая. Фицо проигнорировал предупреждения Брюсселя не ехать туда.
Ситуацию уже прокомментировали в Кремле, где страны Балтии традиционно обвинили в русофобии. "Эти страны продолжают свою абсурдную политику, наполненную русофобством. Причем проецируют эту политику даже на своих коллег по Европе, по европейским делам", — прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. По словам Пескова, подобные примеры указывают на наличие серьезных разногласий внутри Евросоюза, сообщает РИА Новости.
Кремль сообщает, что на военном параде Победы в Москве 9 мая будут присутствовать 29 иностранных руководителей. Помимо вышеупомянутых лидеров Сербии и Словакии, в торжествах также примут участие председатель КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва.