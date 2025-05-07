Кто из глав государств приедет на парад Победы в Москве? Стало известно, какие страны Кремль пригласил
О том, кому разослали приглашения рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Как сообщает "Медуза", на параде 9 мая на Красной площади в Москве, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на высшем уровне будут представлены 29 иностранных государств, в том числе три частично признанных — Палестина, Абхазия и Южная Осетия.
Вот этот список: Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Абхазия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Буркина-Фасо, Венесуэла, Вьетнам, Гвинея-Бисау, Египет, Зимбабве, Китай, Конго, Куба, Лаос, Монголия, Мьянма, Палестина, Сербия, Словакия, Экваториальная Гвинея, Эфиопия, Южная Осетия.
В Кремле также заявили, что «на достаточно высоком уровне» будут присутствовать Индия, Никарагуа и ЮАР. Кроме того, Кремль пригласил на мероприятие послов КНДР и США, генеральных секретарей ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Беларуси, комиссии Африканского союза, президента Нового банка развития, а также министров обороны 34 стран.
Вместе с российскими военными по Красной площади пройдут парадные расчеты из 13 стран: Азербайджана, Вьетнама, Беларуси, Египта, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Лаоса, Монголии, Мьянмы, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.