Кто из глав государств приедет на парад Победы в Москве? Стало известно, какие страны Кремль пригласил

В Кремле также заявили, что «на достаточно высоком уровне» будут присутствовать Индия, Никарагуа и ЮАР. Кроме того, Кремль пригласил на мероприятие послов КНДР и США, генеральных секретарей ШОС, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, Организации Исламского сотрудничества, Союзного государства России и Беларуси, комиссии Африканского союза, президента Нового банка развития, а также министров обороны 34 стран.