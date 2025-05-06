Чаяния рижан услышаны - ночной транспорт, хоть и в урезанном виде, возвращается в столицу
Рижская дума одобрила запуск ночного общественного транспорта, который будет работать по выходным и праздникам до конца сентября. На реализацию проекта выделено 100 000 евро, чтобы компенсировать расходы перевозчика Rīgas satiksme.
Рижская дума во вторник поддержала введение в столице ночного общественного транспорта. Эту услугу планируется оказывать с полуночи до 4 часов по субботам, воскресеньям и праздникам в маршрутной сети рижского общественного транспорта до 28 сентября.
Из бюджетной программы Рижского самоуправления "Расходы на непредвиденные расходы" на эти цели выделено 100 000 евро, чтобы покрыть убытки Rīgas satiksme в связи с обеспечением ночных рейсов. Оплату услуг общественного транспорта в ночные часы планируется произвести в конце сентября на основании отчетов, поданных Rīgas satiksme.
Как уже сообщалось, в марте на платформе общественного участия Manabalss.lv стартовал сбор подписей за восстановление ночного транспорта в Риге. Автор инициативы Рейнис Зирнис отметил, что до пандемии Covid-19 в Риге общественный транспорт курсировал и в ночное время, что давало жителям возможность передвигаться по городу. Однако из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, работа общественного транспорта в ночное время была приостановлена.
В то же время против инициативы активно выступала фракция Национального объединения и Латвийского объединения регионов, утверждая, что 100 000 евро можно потратить лучше, чем "перевозить четырех пассажиров". Фракции назвали решение предвыборном трюком. А заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс назвал список причин, почему данное решение не соответствует интересам рижан.