Чаяния рижан услышаны - ночной транспорт, хоть и в урезанном виде, возвращается в столицу

Как уже сообщалось, в марте на платформе общественного участия Manabalss.lv стартовал сбор подписей за восстановление ночного транспорта в Риге. Автор инициативы Рейнис Зирнис отметил, что до пандемии Covid-19 в Риге общественный транспорт курсировал и в ночное время, что давало жителям возможность передвигаться по городу. Однако из-за ограничений, введенных в связи с пандемией, работа общественного транспорта в ночное время была приостановлена.