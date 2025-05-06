Пиротехника - только днем? Рижская дума планирует запрет ночных салютов и спрашивает мнение у жителей
Рижское самоуправление приглашает горожан до 20 мая выразить свое мнение по проекту обязательных правил Рижской думы «Об ограничении времени использования фейерверков и сценической пиротехники в Риге».
Проект правил предусматривает введение временных ограничений на использование пиротехнических изделий и сценических фейерверков на административной территории города. «Мы стремимся значительно ограничить использование пиротехники в Риге, учитывая вопросы противоправных действий в чувствительные даты, пожарную безопасность и благополучие домашних животных. Эти изменения обеспечат четкую юридическую основу для предотвращения инцидентов, подобных хаотичной пиротехнической активности фанатов "Аякса" у подножия памятника Свободы. Призываю и вас высказать свое мнение о планируемых изменениях», — отметила вице-мэр Риги Линда Озола.
Согласно проекту, использование пиротехники на открытом воздухе будет запрещено с 22:00 до 07:00, за исключением официальных мероприятий, согласованных с Рижским самоуправлением, а также в новогоднюю ночь — с 00:00 до 01:00.