Ратниекс против: вице-мэр объяснил, почему возвращение ночного транспорта - это плохо для рижан

Ранее Otkrito.lv сообщал, что после пятилетнего перерыва Рижское самоуправление планирует с мая по сентябрь восстановить ночной общественный транспорт, чтобы в рамках пилотного проекта оценить спрос пассажиров на такую услугу. Планируется, что 3 ночных маршрута будут доступны в ночи с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни. От центра Риги в районы автобусы будут отправляться пять раз за ночь — в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 и 4:00.