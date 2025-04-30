Ратниекс против: вице-мэр объяснил, почему возвращение ночного транспорта - это плохо для рижан
Вопрос ночного транспорта в Риге снова оказался на повестке дня, однако предложенное решение вызывает оптимизм у одних и сомнения у других. По мнению критиков, существуют более практичные и экономически обоснованные альтернативы, которые могут лучше соответствовать потребностям рижан.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что после пятилетнего перерыва Рижское самоуправление планирует с мая по сентябрь восстановить ночной общественный транспорт, чтобы в рамках пилотного проекта оценить спрос пассажиров на такую услугу. Планируется, что 3 ночных маршрута будут доступны в ночи с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни. От центра Риги в районы автобусы будут отправляться пять раз за ночь — в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 и 4:00.
Жители в соцсетях уже выражают активную поддержку этой идеи, однако находятся и те, кто ее критикует. Среди них и заместитель мэра Риги Эдвард Ратниекс. О том, почему, по его мнению, данное решение не соответствует интересам рижан, он сообщил на портале pietiek.com.
Ратниекс назвал причины, почему данный план не выдерживает критики:
Ночной транспорт уже провалился ранее: в Риге уже действовали 8 ночных маршрутов, охватывающих весь город. Однако из-за отсутствия пассажиров (в среднем 3–4 человека на автобус) они были закрыты. Зачем повторять то же самое?
Ограниченное и неудобное расписание: планируется всего 5 рейсов за ночь, и то только по 3 маршрутам, до 4:00 утра. Это будет лишь по ночам пятницы и субботы, а также в праздничные дни. Такой транспорт не решает ни потребности работающих, ни интересы остальных рижан.
Сокращение числа маршрутов: вместо прежних 8 маршрутов, охватывающих всю Ригу, теперь планируется всего 3, что откровенно игнорирует потребности жителей многих районов.
Неэффективное использование ресурсов: использование больших автобусов для перевозки 3–4 человек — абсурд. Маршрутки были бы логичным и экономичным решением.
Астрономические расходы: перевозка трех-четырех пассажиров в большом автобусе будет стоить рижанам около 100 000 евро из их налогов. Является ли такая сумма разумной в пересчете на количество пассажиров?
Нехватка водителей: у Rīgas satiksme уже сейчас не хватает водителей автобусов для существующих маршрутов. Как планируется привлечь дополнительных сотрудников на проект, рассчитанный на один сезон?
Риски для безопасности: безопасность ночных автобусов с таким малым количеством пассажиров требует серьезной оценки, которой, по-видимому, не было. Водители ночью могут подвергаться риску насилия, особенно учитывая, что рейсы рассчитаны на людей, находящихся под действием алкоголя. Также остается открытым вопрос — как обеспечить контроль билетов ночью? Без контролеров вырастет число безбилетников, а если контроль будет — расходы на него превысят доходы от билетов.
Экономически невыгодно: проект — финансовое бремя, которое не оправдывает своей мизерной пользы. Риге следует сосредоточиться на улучшении существующих услуг, а не тратить ресурсы зря.
Очевидное предвыборное шоу: общественный транспорт должен быть удобным, безопасным и доступным круглый год, а не служить разовым трюком за месяц до выборов.