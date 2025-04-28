В Рижской думе поддержали возвращение ночных автобусов - как, когда и куда они будут ходить

Планируется, что ночной общественный транспорт будет восстановлен в теплые месяцы года — с мая по 28 сентября, когда люди и туристы проводят вечера на улице и в городе проходят различные концерты и мероприятия. Ночной общественный транспорт считается самым безопасным способом добраться домой в темное время суток. Ожидается, что в основном его будут использовать посетители культурных и развлекательных мероприятий, туристы, желающие осмотреть центр Риги поздними вечерами и ночью, а также люди, которые работают в ночное время или рано утром.