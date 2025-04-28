В Рижской думе поддержали возвращение ночных автобусов - как, когда и куда они будут ходить
После пятилетнего перерыва Рижская муниципалитет планирует с мая по сентябрь восстановить ночной общественный транспорт, чтобы в рамках пилотного проекта оценить спрос пассажиров на такую услугу.
Предложение о восстановлении ночного общественного транспорта разработала специально созданная рабочая группа по планированию управления вечерним и ночным временем при Рижской думе. Одной из ее задач является подготовка предложений по предоставлению услуг ночного общественного транспорта в теплый сезон 2025 года.
До 2020 года в Риге действовали восемь маршрутов ночного общественного транспорта. Однако из-за сокращения числа пассажиров и ограничений, связанных с пандемией, ночные маршруты были полностью отменены. В рамках пилотного проекта муниципалитет Риги оценит наличие спроса на эту услугу и после его завершения рассмотрит вопрос о введении постоянных ночных маршрутов.
Планируется, что ночной общественный транспорт будет восстановлен в теплые месяцы года — с мая по 28 сентября, когда люди и туристы проводят вечера на улице и в городе проходят различные концерты и мероприятия. Ночной общественный транспорт считается самым безопасным способом добраться домой в темное время суток. Ожидается, что в основном его будут использовать посетители культурных и развлекательных мероприятий, туристы, желающие осмотреть центр Риги поздними вечерами и ночью, а также люди, которые работают в ночное время или рано утром.
Планируется, что ночной общественный транспорт будет курсировать в ночи с пятницы на субботу, с субботы на воскресенье, а также в праздничные дни. От центра Риги в районы автобусы будут отправляться пять раз за ночь — в полночь, в 1:00, 2:00, 3:00 и 4:00. Маршруты автобусов будут кольцевыми, чтобы охватить большее количество районов, при этом акцент будет сделан на густонаселенные районы и на обеспечение возвращения транспорта в начальную точку в течение часа.
До сентября для жителей планируется открыть следующие предварительные маршруты ночного общественного транспорта (окончательное решение о маршрутах примет Комиссия по лицензированию коммерческих пассажирских перевозок):
- Автобус № 1 с маршрутом «Центр – Тейка – Югла – Межциемс».
- Автобус № 4 с маршрутом «Центр – Агенскалнс – Золитуде – Иманта».
- Автобус № 6 с маршрутом «Центр – Пурвциемс – Плявниеки – Дарзциемс».
Подробные маршруты автобусов и остановки будут доступны на сайте Rīgas satiksme и в мобильном приложении. Стоимость проезда и правила использования останутся такими же, как на дневных маршрутах.
Для реализации пилотного проекта планируется выделить Rīgas satiksme дополнительное финансирование в размере 98 769 евро.