Новичков много: объявлен состав сборной Латвии на ЧМ по хоккею
Мужская сборная Латвии по хоккею отправится на чемпионат мира, который скоро начнется в Швеции и Дании, с пятью дебютантами.
Главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш сегодня объявил состав команды, которая в четверг отправится в Стокгольм. В него включены пять игроков, ранее не выступавших на чемпионатах мира: вратарь Марекс Митенс, защитник Микс Тумановс и нападающие Анрийс Равинскис, Глеб Прохоренков и Филипс Бунцис.
Самым опытным игроком сборной является капитан Каспарс Даугавиньш, для которого это будет уже 13-й чемпионат мира. В 11-й раз на турнир отправится Оскарс Цибульскис.
Всего в составе — три вратаря, восемь защитников и 14 нападающих. На чемпионат мира в элитном дивизионе разрешено заявить 22 полевых игрока и трех вратарей.
Из числа игроков, которые до сих пор готовились к чемпионату вместе со сборной, в состав не попали защитники Наурис Сейейс, Арвилс Бергманис и Ралфс Бергманис, а также нападающие Кристапс Скрастиньш, Райнерс Руллерс и Раймондс Витолиньш.
На чемпионате мира сборная Латвии сыграет в одной группе с Австрией, Канадой, Финляндией, Швецией, Францией, Словакией и Словенией. Первый матч команда проведет в субботу против Франции.
Чемпионат мира 2025 года начнется в конце этой недели и пройдет в Стокгольме, где сыграет и сборная Латвии, а также в датском городе Хернинге.
Состав мужской сборной Латвии по хоккею на чемпионат мира
Вратари: Марекс Митенс ("Спишска Нова Вес", Словакия), Густавс Давис Григалс ("Дукла" Тренчин, Словакия), Кристерс Гудлевскис ("Фиштаун Пингвинс", Бремерхафен, Германия).
Защитники: Микс Тумановс ( JYP, Ювяскюля, Финляндия), Кристапс Зиле ("Верва" Литвинов, Чехия), Маркус Комулс ("Рытири" Кладно, Чехия), Робертс Мамчиц, Янис Якс (оба — "Энергие" Карловы Вары, Чехия), Ралфс Фрейбергс ("Маунтфилд" Градец-Кралове, Чехия), Оскарс Цибульскис ("Блю Фокс" Хернинг, Дания), Кристианс Рубинс ("Шкода" Пльзень, Чехия).
Нападающие: Каспарс Даугавиньш, Харалдс Эгле ("МХК 32" Липтовски Микулаш, Словакия), Рихардс Букартс ("Ридера" Витковице, Чехия), Феликс Гаварс (Университет Сент-Лоренса, NCAA), Анрийс Равинскис (HPK Хямеэнлинна, Финляндия), Глеб Прохоренков (Университет Ниагары, NCAA), Мартиньш Лавиньш (Университет Нью-Гэмпшира, NCAA), Томс Андерсонс ("Ла Шо-де-Фон", Швейцария), Мартиньш Дзиркалс ("Шеллефтео АИК", Швеция), Оскарс Батня ("Маунтфилд" Градец-Кралове, Чехия), Филип Бунцис ("Булдогс" Оденсе, Дания), Эдуардс Тралмакс ("Рытири" Кладно, Чехия), Данc Лочмелис ("Провиденс Брюинс", AHL), Рудолфс Балцерс ("Лайонс" Цюрих, Швейцария).