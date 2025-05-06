Новичков много: объявлен состав сборной Латвии на ЧМ по хоккею

Из числа игроков, которые до сих пор готовились к чемпионату вместе со сборной, в состав не попали защитники Наурис Сейейс, Арвилс Бергманис и Ралфс Бергманис, а также нападающие Кристапс Скрастиньш, Райнерс Руллерс и Раймондс Витолиньш.