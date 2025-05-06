В Эстонии судили мужчину, который сдавал в аренду самодельное устройство для самоубийства, - неожиданное решение судей

Госсуд также подчеркнул, что каждый здравомыслящий человек имеет право покончить жизнь самоубийством по собственному желанию. Уголовная ответственность за пособничество и подстрекательство к совершению данного деяния может наступать только в том случае, если лицо не способно совершать такие действия или не в полной мере осознает значение своих действий.