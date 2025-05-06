"Мы обязаны достать его из Даугавы, чтобы достойно похоронить": родственники просят помощи в поиске мужчины, лодка которого перевернулась возле Румбулы
В соцсетях появилось отчаянное сообщение с просьбой о помощи в поисках Яниса Гайлитиса, отца троих детей, который пропал без вести после того, как недалеко от Румбулы перевернулась его лодка. Добровольцы, которые готовы принять участие в поисках, могут подать заявку по телефону 20004603. Любая помощь будет полезна — люди на берегу, лодки или дроны.
Otkrito.lv уже сообщал, что 1 мая в Даугаве недалеко от Румбулы в Риге перевернулась лодка с тремя людьми на борту. Двое из них были спасены — один добрался до берега самостоятельно, другого подобрали спасатели. Третий человек — Янис Гаилитис, отец троих детей и водитель скорой помощи — до сих пор не найден.
Попытки родственников обратиться в полицию и спасательные службы не привели к результату. Ожидалось, что государственные структуры немедленно организуют поиски, но ответа не последовало. Как отмечает сестра супруги Яниса: "Полицейские отказались искать, потому что понятно, что утопленник. Спасатели ждут, когда тело всплывет. Добровольцы не могут откликнуться, потому что праздники. Земессарги из Улброки не будут вмешиваться, поскольку полиция об этом не просила".
Время идет, а эмоциональное и физическое истощение семьи нарастает. Однако они не сдаются, продолжая поиски каждый день, несмотря на усталость, боль и отсутствие поддержки. Вот что пишет Лаума Спрога-Янковича в своем профиле Facebook: "Найдите отца моим племянникам, мужа моей сестре, который помогал спасать и реанимировать других, чтобы мы могли похоронить его с честью! Я не прошу. Я требую! Мы все еще ищем. Янис был мужем моей сестры и отцом трех замечательных детей – я не встречала семьи, более красивой и сплоченной, чем они. Но Янис был еще и другом, человеком с характером. Он всегда помогал своим — и не только своим — если в этом была необходимость. Он был водителем скорой помощи и помогал реанимировать и спасать бесчисленное количество людей, потому что работал в бригаде интенсивной терапии. К несчастью, он был рыбаком. К несчастью — потому что 1 мая 2025 года днем перевернулась лодка, и Янис утонул.
Моя отчаявшаяся сестра, мать их детей, не может ни есть, ни спать, но каждый день с утра до темноты участвует в поисках. Я тоже, между своими сменами, делаю то же самое. Также сестры, друзья, родственники прекратили свою работу и ищут, откликнулись и знакомые, все, кто может.
Сейчас то время, когда можно надеяться, что тело всплывет. Клуб аквалангистов не может помочь, потому что в Даугаве сильное течение. Служба собак-ищеек не может помочь, потому что они ищут только живых, но в случае с Янисом мы точно знаем — мы ищем не живого. Нам необходимо его найти. Старший сын тоже ищет. Ищут все, кто может идти вдоль каменистого берега Даугавы. Родственники скоро начнут выдыхаться. За жену погибшего Яниса и мою сестру мне страшно — дети просят пойти и найти папу. Детям невозможно объяснить, что папа, возможно, найдется, а возможно — нет. Они знают, что произошло, но им нужен ответ. И нам всем он тоже нужен".
Женщина обращается ко всем, кто может помочь: "Если ты можешь, хочешь и способен идти вдоль берега и смотреть — приходи помочь! Если у тебя есть лодка — возьми ее и приходи! Если у тебя есть дроны, собаки, способные к поиску — приходи! Если есть эхолот — приходи! Если ты спасатель или земессарг в отставке или действующий, и можешь помочь хоть как-то — помоги! Мы понимаем, что это как искать иголку в стоге сена. Но не найти — не наш вариант. Мы ОБЯЗАНЫ достать его из Даугавы, чтобы достойно похоронить, и чтобы у моей сестры, его родных, друзей, коллег и всех, кому он был дорог, была возможность проститься и оплакать. Сейчас мы идем и будем идти, пока не найдем или не упадем. Помоги!"
Как подготовиться к поискам:
- Одежда по погоде.
- Головной убор, солнцезащитные очки.
- Вода и еда.
- Личные медикаменты.
- Бинокль, если есть.
- Передвижение строго в парах.
Контакт для помощи: 20004603. При регистрации необходимо указать количество человек, наличие транспорта и оборудования.