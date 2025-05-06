"Мы обязаны достать его из Даугавы, чтобы достойно похоронить": родственники просят помощи в поиске мужчины, лодка которого перевернулась возле Румбулы

Время идет, а эмоциональное и физическое истощение семьи нарастает. Однако они не сдаются, продолжая поиски каждый день, несмотря на усталость, боль и отсутствие поддержки. Вот что пишет Лаума Спрога-Янковича в своем профиле Facebook: "Найдите отца моим племянникам, мужа моей сестре, который помогал спасать и реанимировать других, чтобы мы могли похоронить его с честью! Я не прошу. Я требую! Мы все еще ищем. Янис был мужем моей сестры и отцом трех замечательных детей – я не встречала семьи, более красивой и сплоченной, чем они. Но Янис был еще и другом, человеком с характером. Он всегда помогал своим — и не только своим — если в этом была необходимость. Он был водителем скорой помощи и помогал реанимировать и спасать бесчисленное количество людей, потому что работал в бригаде интенсивной терапии. К несчастью, он был рыбаком. К несчастью — потому что 1 мая 2025 года днем перевернулась лодка, и Янис утонул.