Мужчина пропал без вести после крушения лодки в Даугаве

В четверг около 20:30 VUGD получила вызов на проспект Вецаки в Риге, где вспыхнул пожар в жилом доме. На месте происшествия было установлено, что горел одноэтажный жилой дом на площади 100 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались трое человек. Тушение пожара длилось почти четыре часа.