Мужчина пропал без вести после крушения лодки в Даугаве
Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) сообщает, что вчера в Даугаве перевернулась лодка с тремя людьми на борту, одного из которых до сих пор не нашли.
Вчера в Бирзгальской волости Огрского края из водоема вытащили тело погибшего и передали Государственной полиции. Помощь спасателям потребовалась и в Риге среди бела дня, где в Даугаве, напротив улицы Румбас, перевернулась лодка с тремя людьми на борту.
Один человек добрался до берега самостоятельно, одного доставили спасатели, а третий человек найден не был.
В четверг около 20:30 VUGD получила вызов на проспект Вецаки в Риге, где вспыхнул пожар в жилом доме. На месте происшествия было установлено, что горел одноэтажный жилой дом на площади 100 квадратных метров. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались трое человек. Тушение пожара длилось почти четыре часа.
А в пятницу утром около 6 часов VUGD получила вызов в волость Аллажи, Сигулдского края, где горела крыша сарая на площади 300 квадратных метров, а также сено на площади 100 квадратных метров. В тушении принимало участие общество добровольных пожарных Инчукалнса. Распространение пожара повышенной опасности удалось ограничить примерно за два часа, но работы на месте происшествия продолжаются.
Всего за прошедшие сутки VUGD получила 49 вызовов: 26 — на тушение пожаров, в том числе четыре — на тушение сухой травы, 15 — на спасательные работы, и восемь вызовов оказались ложными.